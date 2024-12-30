12月28日，在休斯敦南部的阿尔文小镇，一处居民房屋在龙卷风中受损。新华社发（陈晨摄）

美国国家气象局和当地警方说，多场龙卷风12月28日袭击美国得克萨斯州休斯敦大都会区。截至记者发稿时，已确认造成至少1人死亡、6人受伤。