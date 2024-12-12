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中国驻美大使：“去中国”才是全球供应链的真风险

2024年12月12日20:09 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月11日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使谢锋11日表示，打着“去风险”幌子“去中国”才是全球供应链的真风险。

谢锋当晚在华盛顿举行的美中贸易全国委员会年度晚宴上致辞时说，面对保护主义逆流，中国全面深化改革、扩大高水平对外开放的决心始终如一，推动中美关系行稳致远的目标始终如一，欢迎包括美企在内的各国企业共享发展机遇的愿望始终如一。

谢锋表示，中共二十届三中全会召开以来，一系列重磅改革举措落地生效，全面放开制造业领域准入，首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理，允许在北京等9地设立外商独资医院，摩根大通等11家外资控股或独资券商相继落户中国，电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，不断释放超大规模市场红利。

谢锋说，关税武器化关闭的是市场、失去的是机遇，“小院高墙”挡不住创新春风、反而将画地为牢，打着“去风险”幌子“去中国”才是全球供应链的真风险，把“国家安全”当成抹黑打压的“万金油”本身就是在制造不安全。中美合作搞好了，两国和世界才会更繁荣、更安全。

美中贸易全国委员会成立于1973年，是美方在中美建交前成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和经贸合作。目前，该委员会拥有270家在中国经商的美国会员企业。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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