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中老铁路为老挝培养大量优秀铁路人才

2024年12月08日11:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月7日电（记者孙广勇、通讯员周星）凌晨1时10分，在位于老挝琅勃拉邦地区的中老铁路磨（丁）万（象）段沙嫩山2号中桥上，一辆黄色接触网轨道车缓慢移动，明亮的灯光刺破黑夜。

中老铁路琅勃拉邦维保管理中心的中老员工共同作业。周星摄

中老铁路琅勃拉邦维保管理中心的中老员工共同作业。周星摄

“轨道车，磨丁方向走。”轨道车向前移动，作业平台上，中老铁路琅勃拉邦维保管理中心3名接触网工半蹲身子，双手牢牢抓住作业平台防护栏，中方员工潘贵手持对讲机，指挥轨道车到达作业位置。

接触网是列车行驶的动力来源，定期检查和维修是铁路接触网工的重要职责。

“平台右旋，站稳扶牢，打好安全带，加挂平台地线，抓紧时间处理缺陷。”作业车稳稳停靠，潘贵熟练地操作作业平台，下达指令。老挝员工冯图和康更迅速攀爬上接触网杆，挥舞手中的工具，对缺陷部位进行整治。短短5分钟，他们便处理好了一处缺陷，继续向前。

“我们配合度高，是因为我们的关系特殊，是三代师徒。”潘贵笑嘻嘻解答原因。他们3人中，冯图是潘贵的徒弟，而康更是冯图的徒弟，3人朝夕相处，千百次的现场作战，练就了他们高效的默契。

“作为师父，如果自己都搞不懂还怎么教徒弟。”潘贵说，到中老铁路磨万段后，他从国内班组的普通员工成为了“师父”，面对勤奋好学的冯图，他这个年长两岁的师父有了强烈的危机感，鞭策着他不断学习专业知识。为了能教给冯图更多的专业知识，潘贵经常利用休息时间学习，遇到自己也无法解决的问题，便请教班组里经验丰富的同事，甚至视频连线求助国内师父，就这样在徒弟冯图的影响下，他们共同学习，一起成长。

在师父潘贵的耐心教授下，勤奋好学的冯图凭借着扎实的业务技能，很快便成长为工区接触网专业班长。如今，冯图也从徒弟变成了师父，在培养徒弟康更的过程中，冯图以潘贵为榜样，对康更从严要求，现在康更也顺利通过了定职考试，成为一名合格的接触网工。

不仅是冯图、康更，还有很多老挝年轻人随着中老铁路的开通迎来新的职业生涯。通车3年，中老铁路培训了数以千计老挝籍学员，传授机车驾驶、车辆检修、客运、货运、调车等专业知识，将他们培养成新一代技术工人。

中老铁路通车3年，全段累计发送旅客4292万人次，老挝段累计发送旅客741.76万人次，老挝段累计发送货运1074.41万吨，有效促进沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。中老铁路的顺利运营离不开铁路人才，尤其是老挝段对属地化人才的培养。老中铁路有限公司多批次招聘老挝员工，通过举办各类岗前培训班、技能提高班和“一对一”导师带徒、技能比赛等方式，培养了一大批优秀铁路人才，成为高质量共建“一带一路”的生动实践。

记者乘坐中老铁路列车采访时发现，老挝籍乘务人员占比很高。截至目前，一线老挝籍员工的定职比例接近九成，在铁路安全管理、客货运输、设备运用维护等方面发挥越来越重要的作用。截至今年10月，中老铁路老挝籍员工人数突破1000人，占比达61.3%。老中铁路有限公司预计，到2026年底，中老铁路万象运管中心老挝籍员工占比有望达到80%，琅勃拉邦维保中心老挝籍员工占比将由45%提升至65%，将为老挝培养一大批工程管理人才和技术工人，为当地社会进步以及经济发展注入新的活力。

(责编：艾雯、吴成良)

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