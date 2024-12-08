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为人类民主事业发展探索新路径（国际论坛·读懂中国·读懂中国共产党）

基思·贝内特
2024年12月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　民主不应该只有一种模式，民主实践应不断发展。中国坚持从本国国情出发，不断发展全过程人民民主，为人类民主事业发展探索了新路径，为各国根据国情发展民主提供了重要借鉴

　　

　　全过程人民民主是中国共产党不断推进民主理论创新、制度创新、实践创新的经验结晶，根植于中国实践，从中华优秀传统文化中汲取养分。

　　中国共产党和中国政府利用有效的制度设计，广泛听取人民心声，充分汇集人民智慧和力量。在此基础上形成的方针政策得到人民的充分支持。中国通过人民代表大会制度，将民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督有机统一起来，有力保障实现全过程人民民主。各级人大代表来自各个民族、各行各业，包括普通工人和农民，真正了解基层，了解人民关切。中国的政治协商制度广泛吸纳各民主党派和社会各界人士，在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主。

　　中国自古有“天下为公”的社会理想，中国传统文化蕴含的和合思想重视共识、包容。全过程人民民主追求共识、和谐、包容、团结，探寻社会治理的最大公约数，有利于更好实现发展进步。与之形成鲜明对比的是，西方一些人抱持的“民主”观念内含对立思维，在实践中将社会分裂成敌对阵营，容易导致对抗和冲突。当前，在一些西方国家，所谓“民主”正沦为特权和财富的游戏。

　　习近平主席指出：“如果人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。”去年夏天，我有幸参访了中国贵州省贵阳市观山湖区金元社区，那里的基层民主实践给我留下了深刻印象。居民提出的各类治理问题都被收集汇总，社区工作人员和志愿者及时向居民提供服务。民主不能被简单等同于选票，切实关心人民利益、解决人民关切才能将民主落到实处。

　　民主没有最好，只有更好。民主不应该只有一种模式，民主实践应不断发展。中国坚持从本国国情出发，不断发展全过程人民民主，为人类民主事业发展探索了新路径，为各国根据国情发展民主提供了重要借鉴。

　　（作者为英国“社会主义中国之友”网站联合编辑）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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