人民网记者 谢佳宁

2014年7月17日，中国—拉美和加勒比国家领导人会晤在巴西举行，中国国家主席习近平同与会各国领导人共同宣布成立中国—拉共体论坛，开启了中拉整体合作的全新篇章。10年来，中拉各领域友好合作蓬勃发展，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代，为中拉命运共同体建设注入强劲动力。厄瓜多尔前副外长拉雷亚在接受人民网记者专访时表示：“我赞赏中方推动符合拉美需求、有明确规则、不附加任何政治条件的全球基础设施建设和投资计划。”

厄瓜多尔前副外长拉雷亚。受访者供图

拉雷亚称，2022年底，第十五届中国—拉美企业家高峰会在厄瓜多尔的瓜亚基尔成功举办，会议突出了5个拉美与中国务实合作的主要领域，包括继续深化互联互通，大力发展创新合作，持续推动绿色转型，加快发展数字经济，积极履行社会责任等。拉雷亚认为，持续深化中拉互联互通，在创新、绿色经济、数字经济等领域加强合作，有助于维护多边主义、推动经济复苏。

中国和厄瓜多尔是全面战略伙伴。建交40多年来，两国政治互信不断深化，各领域合作成果丰硕，传统友谊深入人心。中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴，厄瓜多尔是中国在拉美第八大贸易伙伴。

2018年，中厄两国政府签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。2019年，厄瓜多尔成为拉丁美洲第一个加入亚投行的国家。拉雷亚表示，中厄共建“一带一路”六年来，中国企业积极参与厄电力、交通等基础设施和石油、矿业等战略领域开发，以及医院、住房、学校等民生工程建设。这些企业认真履行社会责任，坚持本土化用工，每年创造数千个就业岗位，给厄瓜多尔带来了经济和社会效益。

2023年5月11日，中国和厄瓜多尔正式签署《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》。该协定于2024年5月正式生效。厄瓜多尔成为继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第四个自贸伙伴。中厄双方逐步对90%的税目相互取消关税。中国主要进口对虾、香蕉、鲜花、可可、咖啡等厄瓜多尔的农产品。中国汽车、家电则在厄瓜多尔很受欢迎。

拉雷亚表示，协定的生效是厄瓜多尔经济史上和外交政策的里程碑，有助于厄瓜多尔就业和贸易的增长，推动厄瓜多尔经济多元化发展、可持续发展。

“早在贸易协定生效之前，厄瓜多尔就与中国保持着良好的外贸关系。2023年，厄瓜多尔对华出口额就达到77亿美元。未来，协定还将打开火龙果、菠萝、芒果、蓝莓、藜麦等非传统产品的对华出口大门。”拉雷亚预测，协定还将推动新的投融资朝着电子商务、采矿、电信、绿色能源和基础设施等战略方向发展。“厄中自贸协定的生效是两国命运共同体的重要体现，也是向国际社会传递多边主义和自由贸易愿景的重要信息。”

拉雷亚曾担任厄瓜多尔驻华大使，他几乎走遍了整个中国，亲身感受中国的高质量发展。拉雷亚称，近十年来，中国经济实现跨越式发展，并正在转向资源高效利用和绿色低碳的高质量发展阶段。中国的科技创新将对全球产生不可置疑的催化作用。展望未来，人工智能、数字金融服务和电动汽车等创新驱动的新兴产业将推动中国经济持续增长。“我相信中国还将为全球绿色转型发挥实质性作用。”

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