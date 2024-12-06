人民网北京12月6日电 （记者吴思萱、赵健、周雨）“尽管我不懂中文，但时刻能感受到中国人的热情与友善。”首次来华的阿根廷布宜诺斯艾利斯大学社会科学院院长安娜·何塞菲娜·阿里亚斯（Ana Josefina Arias）在京接受人民网专访时说。她称赞中国的城市基建完善、交通发达、秩序井然，将先进的技术融入城市规划中，“城市的发展水平令人印象深刻”。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学社会科学院院长安娜·何塞菲娜·阿里亚斯（Ana Josefina Arias）接受人民网记者采访。人民网记者 赵健摄

阿里亚斯表示，中国产品在阿根廷知名度高、使用范围广，但阿根廷人对中国真实的发展情况知之甚少，两国间开展各领域各层面的交流互动十分必要。

采访中，她提到，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学的阿根廷—中国研究中心始终积极开展关于阿中两国的各项学术交流和研究工作。“中国的政策规划意义重大，了解中国的机构、制度、解决问题的方法，以及国家和地方政府间的工作，很有价值。”

作为阿根廷研究贫困的专家，阿里亚斯高度评价在减贫领域和农村发展方面的“中国方案”，认为“这是一个伟大的成就”，相信中国的乡村振兴“正在不断改善每一位社会成员的生活”。她说：“关于发展的政策经验无法照搬照抄到其他国家，但中国的发展经验带来很多启迪，值得拉美地区借鉴。”

阿里亚斯称赞人与自然和谐共生的中国式现代化。在她看来，阿根廷以及其他拉美国家可以通过与中国开展对话交流，增进对彼此发展经验的思考。“从这个角度来说，中国的经验可以为拉美作出很大贡献；我也相信，拉美国家的经验也能在其他方面为中国作出贡献。”

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