12月2日至4日，“读懂中国”国际会议（广州）举行，600多位中外嘉宾与会。习近平主席向会议致贺信，深刻阐明中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义，表达中国与世界各国携手同行现代化之路、推动构建人类命运共同体的坚定决心。与会人士积极评价习近平主席贺信，认为“中国的发展是前所未有的”“中国式现代化可以为很多发展中国家提供借鉴”“中国扩大高水平开放，有助于推动普惠包容的经济全球化”。

从“读懂中国，关键要读懂中国式现代化”，到“读懂中国，需要读懂进一步全面深化改革、推进中国式现代化”，习近平主席连续两年向“读懂中国”国际会议（广州）致贺信，引导国际社会深入认识中国式现代化，与中国携手实现发展进步。中国共产党二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，提出在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。中国正在稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，积极打造透明稳定可预期的制度环境。今年的会议以“将改革进行到底——中国式现代化与世界发展新机遇”为主题，与会嘉宾高度赞扬中国改革开放历史成就和将改革进行到底的坚定决心，高度期待中国式现代化为世界发展带来的新机遇。

中国式现代化建设，既能满足14亿人民对美好生活的向往，也将为世界和平发展作出新的更大贡献。现代化是世界发展的历史潮流，实现现代化是世界各国的普遍追求。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中国，始终坚持胸怀天下，着力推动各国共同发展。从积极分享治国理政经验，支持发展中国家探索符合本国国情的可持续发展道路，到积极开展国际减贫合作，以中国式现代化成功实践助力全球减贫，再到积极推动绿色发展，以中国式现代化成果为全球应对气候变化作出重要贡献……中国始终主张“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队”，始终致力于推动实现世界各国的现代化。巴基斯坦前总理阿巴西表示，中国追求的不是独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。

推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求之一。当今世界百年变局加速演进，世界各国既面临新的风险和考验，同时也拥有新的发展机遇和进步前景。新时代中国始终高举人类命运共同体旗帜，与各国携手同行现代化之路。从推动共建“一带一路”高质量发展，到携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国始终不渝做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国期待同各国携手创造有利发展的环境和条件，积极应对各种困难和挑战，推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化，谱写构建人类命运共同体的新篇章。“中国在推动构建人类命运共同体方面不懈努力，成为维护世界和平稳定的进步力量。”俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席安德烈·贝斯特里茨基表示。

一个进一步全面深化改革、不断扩大开放、高质量发展、谋求世界和平的中国，必定是前景光明的中国，将始终在大变局中发挥和平、发展、开放、进步的建设性作用。读懂中国，共享中国式现代化机遇，必将成为越来越多国家和国际人士的共识。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 03 版）

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