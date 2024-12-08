人民网迪拜12月8日电 （记者管克江）由中铁十八局承建的全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店6日通过竣工验收。

图中最高建筑即为迪拜蓝天酒店。中铁十八局供图

迪拜蓝天酒店位于阿联酋迪拜繁华的玛瑞纳地区，建筑檐高373.5米，建筑面积约10.2万平方米，地理位置优越，与哈利法塔、迪拜码头、棕榈岛等标志性景观交相辉映。酒店投入运营后将提供1100套酒店客房、306米高空露天游泳池、353米高空中餐厅以及分设12级挑高中庭空中花园。

据介绍，自2020年5月开工以来，面对300米以上超高层施工经验不足、项目施工环境复杂、重难点分项工程多、技术难度高等诸多挑战，项目团队通过建立工程全生命周期信息技术（BIM）模型，对项目施工全过程进行可视化、数字化管理，提前识别风险点和技术难点，有效推进了项目的精细管理和高效施工，先后攻克了1.9米厚弧形核心井筒清水墙施工、10米高“Y”型巨型圆柱施工、15 米大跨度空中花园施工、50米超高凯旋门满堂脚手架施工、高空连廊皇冠钢结构施工、十二级挑高中庭空中花园装修施工、异形双曲面双层玻璃幕墙施工、10m/s高速观光电梯安装施工等10余项施工难点。

玛瑞纳地区夜景。中铁十八局供图

得益于高度团结协作的国际化管理团队，项目高效推进：2020年8月，项目攻克8000立方米7米厚混凝土筏板一次性浇筑大关，项目地基结构施工完成；2021年11月，项目团队实现了“三天一层”标准层施工，创造了当时迪拜房建市场标准层施工的最快纪录；2023年1月，所有竖向结构全部浇筑完成，项目高度达到373.5米。

项目团队将中国理念和中国技术融入施工方案，采用了轻质混凝土预制板墙和高强自密实混凝土等新材料，还通过污水处理系统实现废水循环利用，体现了环保理念。项目建设过程中，使用了大量中国设备与中国产品，推动中国制造在共建“一带一路”国家“走出去”，同时带动了当地就业与配套产业的发展。

中铁十八局迪拜公司总经理周霖说：“迪拜蓝天酒店的顺利竣工，标志着中国企业在全球超高层建筑领域的新成绩，是中阿友好合作的重要见证，为阿联酋经济社会发展注入了新的动能。”

蓝天酒店项目监理、加拿大诺尔公司总裁叶海亚·简表示：“中企高质量地实现项目竣工，展现了出色的团队精神，值得信赖和肯定。”

(责编：艾雯、吴成良)