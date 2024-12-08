人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企承建全球最高酒店类建筑竣工

2024年12月08日16:12 | 来源：人民网-时政频道
小字号

人民网迪拜12月8日电 （记者管克江）由中铁十八局承建的全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店6日通过竣工验收。

图中最高建筑即为迪拜蓝天酒店。中铁十八局供图

图中最高建筑即为迪拜蓝天酒店。中铁十八局供图

迪拜蓝天酒店位于阿联酋迪拜繁华的玛瑞纳地区，建筑檐高373.5米，建筑面积约10.2万平方米，地理位置优越，与哈利法塔、迪拜码头、棕榈岛等标志性景观交相辉映。酒店投入运营后将提供1100套酒店客房、306米高空露天游泳池、353米高空中餐厅以及分设12级挑高中庭空中花园。

据介绍，自2020年5月开工以来，面对300米以上超高层施工经验不足、项目施工环境复杂、重难点分项工程多、技术难度高等诸多挑战，项目团队通过建立工程全生命周期信息技术（BIM）模型，对项目施工全过程进行可视化、数字化管理，提前识别风险点和技术难点，有效推进了项目的精细管理和高效施工，先后攻克了1.9米厚弧形核心井筒清水墙施工、10米高“Y”型巨型圆柱施工、15 米大跨度空中花园施工、50米超高凯旋门满堂脚手架施工、高空连廊皇冠钢结构施工、十二级挑高中庭空中花园装修施工、异形双曲面双层玻璃幕墙施工、10m/s高速观光电梯安装施工等10余项施工难点。

玛瑞纳地区夜景。中铁十八局供图

玛瑞纳地区夜景。中铁十八局供图

得益于高度团结协作的国际化管理团队，项目高效推进：2020年8月，项目攻克8000立方米7米厚混凝土筏板一次性浇筑大关，项目地基结构施工完成；2021年11月，项目团队实现了“三天一层”标准层施工，创造了当时迪拜房建市场标准层施工的最快纪录；2023年1月，所有竖向结构全部浇筑完成，项目高度达到373.5米。

项目团队将中国理念和中国技术融入施工方案，采用了轻质混凝土预制板墙和高强自密实混凝土等新材料，还通过污水处理系统实现废水循环利用，体现了环保理念。项目建设过程中，使用了大量中国设备与中国产品，推动中国制造在共建“一带一路”国家“走出去”，同时带动了当地就业与配套产业的发展。

中铁十八局迪拜公司总经理周霖说：“迪拜蓝天酒店的顺利竣工，标志着中国企业在全球超高层建筑领域的新成绩，是中阿友好合作的重要见证，为阿联酋经济社会发展注入了新的动能。”

蓝天酒店项目监理、加拿大诺尔公司总裁叶海亚·简表示：“中企高质量地实现项目竣工，展现了出色的团队精神，值得信赖和肯定。”

(责编：艾雯、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部