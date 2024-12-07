新华社北京12月6日电 国际观察｜“比特币狂飙”背后的美国金融生态与风险

新华社记者宿亮

比特币价格5日首次突破10万美元，成为加密货币发展史上的重要节点。最近一个月以来，受美国共和党籍当选总统唐纳德·特朗普公开表态和“亲比特币”提名影响，比特币再度走出狂飙行情，涨幅超过40%，备受全球资本市场关注。

比特币狂飙，一定程度体现美国下一政治周期政策走向，关乎监管与资本的长期博弈，关乎美国经济是否持续“脱实向虚”。究竟是放松监管加入资本狂欢，还是改善治理发展普惠金融，看似简单的抉择背后蕴藏着深远的影响。

7月18日，特朗普在密尔沃基的共和党全国代表大会上发表演讲。新华社记者李睿摄

投射在政治上的影子

“我不喜欢比特币或其他加密货币。它们不是货币。这些东西的价值虚无缥缈，极不稳定。不受监管的加密货币助长非法活动滋生，比如毒品交易或其他犯罪活动。”

“我正在制订计划，确保美国成为全球的加密货币之都和世界的比特币超级大国。”

两种截然不同的表态，均来自特朗普。前一表态来自他2019年发表在社交媒体上的言论，后一表态来自他今年在田纳西州参加比特币大会时的演讲。当下的比特币狂飙正受到市场对特朗普放松加密货币监管的预期所推动。

时隔5年，特朗普对加密货币的态度为何发生如此变化？有观察人士认为，这反映美国从事或支持比特币等加密货币交易的机构和资本政治影响力正在提升。

在今年7月举行的比特币大会上，特朗普曾表示，他是美国历史上首位接受比特币和加密货币捐款的主要政党候选人，主张美国建立“国家战略比特币储备”。特朗普胜选后拟提名的多名内阁成员都是比特币“拥趸”，特别是最新提名加密货币支持者保罗·阿特金斯担任监管机构美国证券交易委员会主席，直接“引爆”比特币行情。

这从侧面显示，持有或从事比特币和加密货币交易的机构正在美国政治中发挥重要作用。事实上，成员由大型加密货币行业机构组成的政治行动委员会已旗帜鲜明地出资，帮助支持加密货币的候选人竞选国会议员。

政治行动委员会是利益集团在美国各级选举中筹款并支持特定候选人的机构。多家美国媒体报道，加密货币行业政治行动委员会“公平对待”组织虽成立只有两年左右，其筹款规模却已超过其他行业性利益集团组成的政治行动委员会，政治影响力越来越大。

美国选举生态变化是社会经济投射在政治上的影子。皮尤研究中心报告显示，17%的美国受访者曾投资、交易或使用过比特币或其他加密货币，这一比例在高收入群体中为23%，在30岁以下的成年人中为41%。有分析人士表示，潜在选民基础的扩大让美国政治势力更愿意对比特币采取不反对、迎合或支持的态度。

11月6日，一名交易员在美国纽约证券交易所交易大厅内工作。新华社记者刘亚南摄

无可奈何的选择

“它既昂贵又缓慢，不是一种可行的交易媒介。比特币已成为一种纯粹的投机性金融资产。”谈到使用比特币的体验，美国康奈尔大学经济学家、布鲁金斯学会研究员埃斯瓦尔·普拉萨德这样说。

这位经济学家曾尝试用比特币买咖啡，但比特币验证流程还没结束，咖啡就已经凉了。

普拉萨德表示，尽管不同加密货币体验可能不同，但基于区块链技术的比特币等加密货币都存在着价值不稳定的问题，不是进行交易的理想媒介。

皮尤研究中心调查显示，美国人对于比特币态度矛盾。尽管参与加密货币投资、交易的美国人比例不低，但大多数人对加密货币安全性和可靠性“完全不信任”或“不太信任”；只有5%的人表示“非常信任”。

为什么不信任比特币还去尝试？这体现了美国金融体系下投资者的贪婪和无知。

一方面，比特币等加密货币最大特点是波动性强，容易受大资本控制。由于缺乏流动性和使用价值，比特币极易受市场情绪、监管调整、黑客攻击、庄家操盘等影响，经常暴涨暴跌。大资本和机构更容易在监管松懈环境下凭借加密货币收割散户“韭菜”，牟取暴利。正因如此，不少大资本频频使用“美国政府限制创新”“比特币造富神话”等舆论造势。

另一方面，美国联邦政府近年来持续向市场“撒钱”，推高通货膨胀，降低普通美国人钱包的实际购买力，迫使人们寻找财富保值的方法。由于传统投资理财渠道获取资本增值的机会越来越低，更多美国人不得不尝试转向并不熟悉的“金融创新”。

美利坚大学华盛顿法学院教授希拉里·艾伦在为国际货币基金组织网站撰写的文章中说，比特币热度持续升高，并非使用方便或投资潜力巨大，而是因为美国金融体系存在弊病，在服务普通金融消费者的过程中表现很糟糕，特别是缺乏普惠金融产品和有力的金融监管。

这是8月12日在美国纽约拍摄的纽约证券交易所交易大厅。新华社记者刘亚南摄

持续累积的风险

历史一次次证明，贪婪的资本和盲目的投资者同时出现时，往往导致巨大金融骗局，给普通人带来致命伤害。美国联邦调查局公布的数据显示，2023年涉及加密货币的诈骗活动给美国人造成的损失超过56亿美元，同比增加45%。

美国非营利组织改善市场协会长期以来呼吁政府关注比特币等加密货币带来的风险。该组织首席执行官丹尼斯·凯莱赫表示，比特币飙涨可能会引发普通投资者盲目跟风投资，最终成为金融骗局的受害者。

凯莱赫说，通过加密货币赚到钱的亿万富豪，往往经历了“赌博式的投机”，其中还不乏有人利用加密货币从事洗钱等犯罪活动。“（他们赚的）钱都来自那些认为比特币是新型金融产品的投资者，但实际上他们被这种投机工具骗了。”

研究显示，美国金融资本市场早已脱离了帮助实体经济融通资金的初心，服务于大资本和富人的利益。数据显示，美国劳动收入的基尼系数是0.5，而财富基尼系数高达0.8。这意味着资本市场存在富人“钱能生钱”的马太效应，其金融市场服务于大资本的利益，不仅不能帮助中小企业获得发展所需资金，还助长了贫富分化。

艾伦认为，美国政策制定者如果继续放松监管，推动比特币一次又一次“狂飙”，不仅不能改善金融治理体系，反而会加重美国经济金融化、空心化的沉疴宿疾，不仅普通投资者可能受到伤害，而且资金难以流向实体产业，因此加剧美国实体经济“梗阻”。

不少分析人士表示，作为世界第一大经济体和全球金融活动主要参与方，美国政府如果不能以负责任的态度对待金融监管，不仅会伤害美国投资者，更会给世界经济造成重大负面影响。

(责编：崔译戈、刘叶婷)