“读懂中国，关键要读懂中国式现代化。”

人民网推出“读懂中国”节目，通过中外学者的深入对话，解读真实、立体、全面的中国。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。本期《读懂中国》节目邀请中国社会科学院西亚非洲研究所非洲研究室主任贺文萍研究员，与巴西瓦加斯基金会教授、弗鲁米嫩塞联邦大学法学教授高文勇（埃万德罗·卡瓦略）进行对话，共同探讨中国式现代化对于全球和平发展的意义。

中外嘉宾从西方制造所谓“中国威胁论”话术、一些美西方政客在“指鹿为马”、中国实际给非洲带来的就业发展等话题开始，进行了精彩的讨论。面对“是否说中国好话是拿了中国钱”的质疑，嘉宾指出了附和西方“指鹿为马”就是“独立”，有自己独立观点反而被说拿钱办事的荒谬。

贺文萍指出，中国提出了“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，都是基于和平发展的理念。中国为世界发展作出了巨大贡献，而发展是保证和平的关键。

高文勇指出，西方的发展建立在对其他国家的掠夺上。西方的全球主义，是建立在整齐划一基础上的。中国提出的“构建人类命运共同体”理念，是建立在求同存异的基础上，而不是整齐划一。中国尊重不同国家走自己的道路，尊重不同国家的文化，强调共同发展。

以下为对谈精华摘编：

贺文萍：

您是怎么看“中国威胁论”的？

高文勇：

有时候我觉得人们对中国的看法是建立在刻板印象之上的，这并不是真正的中国形象。我们研究中国的历史，会发现中国一直更关注国内事务，注重建立一种促进发展的社会秩序。中国发展的过程是从内部开始的。但是当我们看西方国家的历史时，他们发展的过程是从外部来的，他们依赖征服别国。

中国变得越来越有话语权。在过去40年间中国让大约8亿人口脱贫。我认为“中国威胁论”这一话术是他们想要“描绘”出一个所谓的“现实”来阻挡中国的发展进程，但事实并非如此。看看美国，在全世界有大概800个军事基地。是不是对比很明显。

高文勇：

我也想问问您，当您与非洲学者和当地人交流的时候您得到的看法是什么？他们怎么看待中国？

贺文萍：

我问他们，中国对坦桑尼亚或者尼日利亚是威胁吗？他们说不是。因为中国的发展意味着中国可以为发展中国家提供更多帮助。人们说这条（蒙内）铁路为肯尼亚GDP带来了约2%的增长贡献，也创造了更多就业机会。火车司机、技术人员都是当地人。如果你去肯尼亚，你会发现他们被英国殖民了那么长时间，那些年里没有一条铁路。

高文勇：

最近，我又去了西安。我喜欢去中国各个城市，更多地了解中国历史。有一位宦官名叫赵高，他把一只鹿带到了皇帝和其他官员面前。他问，这是马还是鹿？皇帝说，这是鹿。但赵高坚持说是一匹马。他问其他人，这是什么动物？是鹿还是马？那些如实说是鹿的人，都被杀了，于是赵高证明了他的权势。

当我听到“中国威胁论”这种话术，我觉得是一样的道理，反映的是一种冷战思维。有些国家，尤其是一些西方国家，试图告诉世界“中国是一个威胁”。尽管每个人都知道中国不是，但这些国家也要说“不，它是（一个威胁）”。

贺文萍：

是的，您说得非常对。这是个中国成语：“指鹿为马”。您指出了非常关键的一点就是，有些国家和媒体是“视而不见”。事实就在那里，看到一头鹿，还要说这是马，并且不停地重复。我们知道，谎言重复三遍以上就会“成真”。有些人，他们从未来过中国，对于这些人来说，他们只关注从西方媒体上了解到的那些内容。

贺文萍：

高教授，在您心里，您知道鹿是鹿，您也说出来了“那是鹿”。但有些人会说，像高教授这样的（人）是拿了中国政府的钱，所以他总是说中国的好话。是这样吗?

高文勇：

这很耐人寻味。因为如果你在某些问题上采纳西方的话术，那么你就会被认为是“独立的”。但如果你在某些问题上不同意他们的观点，那你就是被中国收买了。他们不想讨论或争论我的观点，他们想做的是指责你，以此让你闭嘴。

高文勇：

1978年的中国就像巴西最贫穷的东北部地区。40多年后，中国已经成为了世界第二大经济体。所以我想说的是，中国式现代化给世界带来的信息是，发展是可能的。

相关阅读：

读懂中国 | 杜鹏对话加西亚：人口规模巨大的中国何以实现现代化？

读懂中国 | 林毅夫对话罗思义：中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化

读懂中国 | 石毅对话唐根：中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化

读懂中国 | 王元丰对话帕特里克：解码人与自然和谐共生的中国式现代化

(责编：刘洁妍、杨牧)