“读懂中国，关键要读懂中国式现代化。”

人民网推出“读懂中国”节目，通过中外学者的深入对话，解读真实、立体、全面的中国。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，也是一个长期的历史过程。

本期《读懂中国》节目邀请北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长林毅夫，与英国伦敦市经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义（John Ross）对话，分析当前经济形势，共同探讨如何正确认识全体人民共同富裕的现代化对于中国式现代化的意义、在实践中推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

改革开放是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。两位学者高度评价中国改革开放以来取得的发展成就。罗思义表示，“中国见顶论”完全是无稽之谈，中国的发展道路值得世界各国学习借鉴。

全体人民共同富裕的现代化，是中国式现代化的本质特征，也是区别于西方现代化的显著标志。林毅夫表示，工业革命后，西方国家走上现代化道路，但收入分配不公加剧。中国式现代化着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化，但这绝不意味着整齐划一的平均主义。

林毅夫指出，发展是解决一切问题的关键。他表示，中国拥有许许多多发展机遇，也将发挥自身智慧，处理好政府与市场的关系，实现中国式现代化的梦想。

“当今世界上最重要的发展机遇就在中国。”罗思义认为。

以下为对谈精华摘编：

罗思义：

“中国见顶论”完全是无稽之谈。我们再来看看事实：自2019年以来，中国经济增长超过20%（27.8%）。如果这是一场危机，那么世界上每个国家都在面临危机。

中国经济增长为什么会放缓？在我看来有两个原因。一是整个世界经济都放缓了，因此，与其他国家相比，中国仍然遥遥领先。第二个原因更有技术性，是因为中国的固定资产净投资明显下滑。

在中国有很多关于消费的讨论，从固定资产投资总额来看，似乎投资占比并不太高。但由于中国资本存量巨大，固定资产折旧水平上升，因此每年的折旧更大。几乎所有国家的固定资产净投资都下降了，因此各国经济都放慢了脚步，但是“中国见顶论”完全是无稽之谈。

他们没有与发生在自己国家的事情进行比较，所以他们说中国经济放缓了。但美国经济也放缓了，欧洲经济更是严重放缓。

林毅夫：

我同意您的看法，“中国见顶论”毫无道理。

如您所说，全球经济发展都在放缓，（全球经济增长速度）现在下降到了3%左右。中国是最大的贸易国，也是最大的出口国，中国经济也自然遭受了最严重的冲击。出口市场的增长在放缓，这也导致中国出口放缓，当然，这种情况影响了中国经济增长。

其次，因为全球经济放缓，中国需要对国内经济进行调整。只要中国继续探索新的增长领域，中国就可以保持相当可观的增长率。特别是在新兴领域，中国一直在迅速发展并且成为全球领先者。中国为全球经济复苏作出了贡献，自2008年以来，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，中国一直在引领全球增长。

我认为“中国见顶论”这种说法并没有考虑到整体情况。他们只是比较中国经济增长率过去是9%左右，目前下降到平均5%至5.5%左右。但这是全球经济的普遍情况，特别是在高收入国家、发达国家，他们还没有恢复过来。

如何继续发展经济、解决与发达国家的收入差距问题，是所有发展中国家的梦想。中国希望以自己的方式实现现代化，它将是全体人民共同富裕的现代化。

林毅夫：

“共同富裕”，首先，你需要实现富裕。这意味着你需要实现较快的增长以提高收入，从而拥有更多的资源以满足国家的需要、人民的需要，增进福祉，这就是富裕。

工业革命后，我们看到西方国家平均而言富裕程度有所提高，收入分配却恶化了。小部分人拥有国家收入增长的70%或80%，但是其余的人只得到一小部分。

以中国的方式，我们希望在收入增长的过程中缩小收入分配差距。这将缩小差距，但这不等于平均主义。

罗思义：

我认为在整个人类历史中，中国的经济发展最不寻常。1949年，中国几乎是世界上最贫穷的国家。现在按照中国的国内标准，它已经实现了繁荣。我认为不均衡（贫富差距）是不可避免的，由于中国的起点非常低。一开始我们什么也做不了，但是如果持续下去，将会非常危险。

林毅夫：

当然要使那些对经济增长作出更多贡献的人比其他人获益多一些。他们创造就业机会，为其他人带来收入，在这个过程中每个人都能前进。

罗思义：

同时也必须采取明确精准的措施去帮助最贫困的人群，这正是中国已经做了的。

林毅夫：

没错。在农村地区，目前不仅消除了绝对贫困，他们还可以在良好的环境中发挥竞争优势。

罗思义：

我认为中国的发展道路是其他国家能够学习的。我认为，今天世界上最重要的机遇就在中国。这将不仅改善中国人民的状况，还将改善全世界的状况。

林毅夫：

发展是解决一切问题的关键。中国拥有许许多多发展机遇，中国也拥有继续发展的智慧，通过市场与政府之间的合作，实现我们中国式现代化的梦想。

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(责编：徐祥丽、杨牧)