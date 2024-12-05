“读懂中国，关键要读懂中国式现代化。”

人民网推出“读懂中国”节目，通过中外学者的深入对话，解读真实、立体、全面的中国。

中国式现代化是14亿多人的现代化之路。实现人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。本期《读懂中国》节目邀请到北京交通大学碳中和科技与战略研究中心主任王元丰教授与比利时前驻华大使帕特里克·奈斯（Patrick Nijs）进行对话，共同探讨中西方在生态发展理念上的差异与共通之处，以及人与自然和谐共生的中国式现代化对世界的启示。

帕特里克·奈斯指出，西方不应在方方面面执着于领导地位，而应接受世界格局的变化，与新兴力量合作以实现全球平衡。他高度认可中国提出的生态文明理念，认为中国将生态发展置于重要位置，这一理念非常关键且鼓舞人心。

王元丰则强调，中国提出“生态文明建设”这一理念后，提出一系列措施以统筹生态环境保护和经济发展。他认为，人与自然和谐共生的中国式现代化，能为世界各国提供借鉴，共同为全球生态发展贡献力量。

帕特里克·奈斯表示，中国的治理模式是一个不断发展的模式，全球力量应加强合作、互相学习、互惠互利。

以下为对谈精华摘编：

帕特里克：

生态文明这个概念是关键。从2013年以来，我始终关注着这个概念。对于“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”这一理念，我深表赞同。

王元丰:

尽管我们已经设定了非常宏伟的目标，但要达到这个目标，我们还有很多工作要做。首要问题便是如何平衡经济发展与生态保护。

帕特里克：

在保持发展的同时，兼顾保护甚至是再生，是一件很难的事情。你会看到，（中国）的确正在采取一些措施来使经济脱碳，这也是中国正在努力的方向之一。

王元丰:

对于中国新能源产业而言，比如，风力发电和电动汽车产业，西方国家近些年提出了所谓的“产能过剩论”。对此您怎么看？

帕特里克：

首先我想说明的是，我无比确信在绿色能源领域，中国处于领先地位。在我的外交生涯中，我从未听到过这种“产能过剩”的论点。在我看来，这已经变成了一种政治问题。

西方不愿在任何方面放弃其领导地位。我们需要一个多极世界，不同声音和不同文化都能提出各自的标准，并被接受，而不会被定义所拒绝。“我不听你的观点，因为你是中国人。”这算什么？西方主导世界的时代已经结束了，西方必须接受这一点，进而与新兴力量合作，达成有益于所有人的全球平衡。

王元丰:

我们希望到本世纪中叶，中国将成为一个社会主义现代化强国。

帕特里克：

一个有着绿水青山的国家。

王元丰:

而这些都是金山银山。我们希望这个梦想不仅是中国梦，我们希望这个梦想能惠及所有国家，惠及全人类。

帕特里克：

在这方面，治理起着非常重要的作用。

帕特里克：

目前还没有人找到最佳治理模式，但我对中国的模式很感兴趣。我认为“中国模式”是一个不断发展的模式，人们不该认为中国的治理模式是一劳永逸的，它是在不断变化的。

王元丰:

当中国这个国家可以实现如此宏伟的现代化目标时，其他国家能从中借鉴。

帕特里克：

我认为我们今天面临的问题是，西方在与全球南方对抗，而这是不对的。答案在于双方该如何相互受益，从而创造一种更好的新形态、新体系，所以应该非常谦虚地看待这个问题。

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