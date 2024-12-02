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特稿丨立己达人益天下——高质量共建“一带一路”推动全球共同发展

2024年12月02日21:51 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电 特稿｜立己达人益天下——高质量共建“一带一路”推动全球共同发展

新华社记者张代蕾 赵嫣 张远

亲眼见证钱凯港开港，秘鲁工程师奥马尔·阿拉约在现场欢呼中感受着“炽热的喜悦”；回首中老铁路开通三年的历程，老挝国会副主席宋玛·奔舍那为老挝人民梦想成真而激动万分……

“共建‘一带一路’源自中国，成果和机遇属于世界。”2023年金秋，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上的真挚话语，展现一个东方大国立己达人、胸怀天下的格局和担当。

共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段。中国持续以互联互通推动发展、以互利互惠谋求共赢，着力培育新质生产力、开拓新的增长点，同广大发展中国家携手同行，建设开放包容、互联互通、共同发展的世界，为助力世界现代化建设注入信心和动力，取得丰硕的新成果，凝聚起更广泛共识。

增益天下，改善民生福祉

11月14日，夜幕中的钱凯港灯火通明，吊桥将一个集装箱从“秘鲁轮”卸下，将另一个集装箱装上“新上海轮”。这个中秘共建“一带一路”重点项目正式投入运营，一条新时代亚拉陆海新通道由此诞生。

担任钱凯隧道项目秘方总工程师的阿拉约当时就在港口，通过直播屏幕见证习近平主席和秘鲁总统博鲁阿尔特共同宣布开港。回忆起那一刻，阿拉约依然心潮澎湃：“这条新通道上流转的货物与技术将影响历史进程。”

2023年10月，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。一年多来，八项行动稳步推进，成果斐然。从铁路到港口，从电力到通信，一项项新成果、新进展点亮全球共同发展之路，为“一带一路”国际合作第二个十年建设奠定良好开局。

第10万列中欧班列——X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）11月15日从重庆团结村中心站开出，驶往德国杜伊斯堡。十年前，习近平主席对德国进行国事访问期间参观杜伊斯堡港，见证了一列从中国重庆始发的班列满载货物抵达。

如今，新时代的“钢铁驼队”已跑出全新纪录——中欧班列累计开行10万余列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。重庆团结村中心站已从昔日的铁路小站发展成为国际化铁路大站，杜伊斯堡吸引了大量物流仓储企业入驻，从一度资源枯竭的小城蜕变成为重要物流枢纽。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，共建“一带一路”合作以物流融通带动贸易往来，进而促进产业繁荣、地区发展，让各国民众受惠。

今年12月3日，中老共建“一带一路”合作的旗舰项目——中老铁路将迎来运营三周年。老挝国会副主席宋玛·奔舍那对三年前铁路通车仪式记忆犹新，至今牢记习近平总书记在视频连线中的一句话：“铁路一通，昆明到万象从此山不再高、路不再长。”宋玛·奔舍那说，这条现代化铁路为老挝人民的减贫事业注入动力，为老挝带来投资和发展的机遇。

如今，中老铁路上的国际旅客列车广受欢迎，带火跨境游。在中老铁路终点万象，万象南换装场一片繁忙景象。毗邻货运站的另一个中老“一带一路”合作项目——赛色塔综合开发区发展态势喜人，已吸引来自泰国、新加坡、日本等多国企业入驻。

柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维说，共建“一带一路”改善基础设施建设和连通性，创造数以万计的就业机会，助力各国实现和平发展、合作共赢、共同繁荣的共同愿景。

战略对接，持续扩大“朋友圈”

11月20日，巴西利亚总统官邸黎明宫气氛热烈。习近平主席同巴西总统卢拉共同宣布，将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。中巴这对“黄金搭档”开启携手发展振兴的新航程。

巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔现场见证这一历史性时刻。“我们对两国战略对接期望很高，相信这将进一步释放巴西经济活力。”他说，巴西正大力推进的“加速增长计划”“南美一体化路线计划”等发展战略同共建“一带一路”倡议高度契合。

“共建‘一带一路’是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者‘中国俱乐部’；是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。”2018年8月，习近平总书记出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会时这样强调。

从环连亚欧、穿越非洲到在拉美地区全面展开，共建“一带一路”合作的“朋友圈”越来越广阔，好伙伴越来越多，合作质量越来越高。

从哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策到蒙古国“草原之路”发展战略，从越南“两廊一圈”框架到沙特“2030愿景”，从欧亚经济联盟建设到非盟《2063年议程》……多个国家和区域发展战略与共建“一带一路”倡议深度对接，一批重大标志性项目建设落成，汇集起各国共同发展的最大公约数。

“共商共建共享，共创美好未来。”位于马来西亚彭亨州关丹附近，山坡上由中文和马来文写就的两行大字格外醒目。作为共建“一带一路”倡议同马来西亚“昌明经济”框架深入对接的重点项目，东海岸铁路项目承载着连接马来西亚东西海岸、助力当地经济发展跑出加速度的梦想。

中国印尼两国元首亲自关心推动和见证启用的雅万高铁，是共建“一带一路”倡议和印度尼西亚“全球海洋支点”构想对接的标志性项目。一年多来，两国团队在高铁运营管理、人才培养、技术转让等方面全方位合作。印尼青年阿里斯塔已能在中国教练指导下驾驶高铁列车，这让他倍感自豪。

“这种合作彰显平等互利的伙伴关系。”印尼-中国伙伴关系研究中心主任韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂说，秉持共商共建共享原则，共建“一带一路”合作支持所有国家平等参与决策，也推动了国际关系民主化。

肯尼亚国际问题专家莱米·尼翁盖萨·穆拉库说，共建“一带一路”与肯尼亚“2030年远景规划”对接，已高效实施一大批项目，赢得肯尼亚及周边国家的高度认可。“中国秉持不干涉内政和无附加条件的发展合作模式，更符合非洲国家发展需求，受到广泛欢迎。”

交得其道，千里同好。当志合者彼此尊重，坚持共商共建共享，共建“一带一路”的征程上必然应者云集，将这条繁荣幸福之路铺得更宽更远。

面向未来，赋能全球南方现代化

在11月18日举行的二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议上，习近平主席将“携手高质量共建‘一带一路’”列为中国支持全球发展的八项行动之首。

为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台，这是中国的一贯主张，也是共建“一带一路”倡议的初心。

“以钉钉子精神抓下去，一步一步把‘一带一路’建设推向前进”“努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性”……习近平总书记多次在“一带一路”建设的座谈会上谈思路、讲路径，为“一带一路”国际合作指引方向。

面向未来，共建“一带一路”将锚定创新发展，以绿色丝绸之路引领，为数字丝绸之路赋能，助力全球南方国家实现高质量发展。

中国已与30多个国家发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，积极帮助各国加强绿色人才培养；实施“绿色丝路使者计划”，为100多个共建国家培训数千人次；“丝路电商”蓬勃发展，成为中国与共建国家双多边经贸合作新渠道，众多特色商品搭上中国快车，进入全球大市场。

斯里兰卡“一带一路”组织创始董事、国际问题专家亚西鲁·拉纳拉贾说，共建“一带一路”倡议重视绿色发展和可持续发展，彰显中国对环保型增长的承诺，而这正是全球南方国家实现可持续现代化的一个重要方面。

面向未来，共建“一带一路”将持续完善机制建设，推动“软联通”走深走实，搭建更多“心联通”之桥。

从中亚到非洲，越来越多“鲁班工坊”落地生根，中国职业教育的先进理念惠及越来越多国家；从太平洋岛国到非洲，菌草技术培训项目让来自中国的“幸福草”造福世界，助力共建国家摆脱贫困、迈向可持续发展……一个个“小而美”项目，铺就共同发展的阳光之路，搭建起民心相通的桥梁。

从能源、税收、减灾、反腐败到智库和媒体合作，中方与共建伙伴不断推进多领域多边合作平台建设；“良渚论坛”已成功举办两届，“亚洲文化遗产保护行动”进入新发展阶段；丝绸之路旅游城市联盟、丝绸之路国际剧院联盟等不断成长壮大……密织文明对话合作网络，开辟文明交往新路径，中国与共建国家人文交流日益深入，持续推动多元文明共同繁荣、和合共生。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，在共建“一带一路”框架下，中方加强与共建国家人文交流，积极促进民心相亲。

在巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长路易斯·安东尼奥·保利诺看来，共建“一带一路”合作始终聚焦全球南方国家发展，如同连接各国的纽带，致力于推动全球南方现代化进程。

“中国始终是‘全球南方’的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。”这是中国的宣示，也是中国的行动。

中国将与各国一道，推动共建“一带一路”实现更高质量、更高水平的发展，向着建设和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化目标前进，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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