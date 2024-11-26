这是11月24日在埃及南部阿斯旺的一个努比亚村庄拍摄的景色。新华社记者 隋先凯 摄

努比亚人，即生活在埃及南部阿斯旺以南及苏丹北部地区的土著居民。努比亚人喜欢用色彩斑斓的油漆粉刷房屋，村落到处都是明快的颜色。