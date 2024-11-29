俄罗斯中央银行27日宣布，将从次日至今年年底暂停在国内市场购买外汇。27日早些时候，国际外汇市场俄罗斯卢布对美元汇率跌破110比1，卢布对欧元汇率跌破115比1，均达到2022年3月以来最低水平。俄央行宣布暂停购买外汇后，卢布开始走强。

(责编：崔译戈、张悦) 分享让更多人看到