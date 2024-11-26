“中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”习近平主席日前在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会，围绕“抗击饥饿与贫困”议题发表题为《建设一个共同发展的公正世界》重要讲话，深刻阐释中国成功打赢脱贫攻坚战的经验和世界意义，引发国际社会强烈共鸣。

中国经验举世关注，因为中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国经验值得借鉴，因为中国让世界各国看到“弱鸟可望先飞，至贫可能先富”。在全球仍有约7.33亿人面临饥饿、严重粮食不安全问题的人口数量连续5年增长的背景下，许多国家渴望借鉴中国减贫经验，实现发展振兴。

“治国有常，而利民为本。”习近平主席时常引用的这句中国古语，体现了中国共产党人的价值追求。中国之所以能够成功打赢脱贫攻坚战，创造减贫治理的中国样本，关键在于始终坚持以人民为中心，庄严承诺“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”。

中国共产党坚持人民至上，始终致力于为人民谋幸福。在陕西梁家河，本着“要为人民做实事”的信念，带领乡亲们打井、修淤地坝、修梯田、建沼气池；在河北正定，扛着自行车一步一步蹚过滹沱河，走遍全县200多个村子，探索农村改革脱贫路；在福建宁德，几乎走遍所有乡镇，不断探索“弱鸟先飞”的路子……从村、县、市、省、中央一路走来，习近平主席深知人民的期盼，心里始终装着人民、时刻想着人民，把扶贫作为工作的一个重要内容、立志要办成的一件大事。中非共和国总统图瓦德拉在梁家河参观后感叹：“习近平主席扎根于人民，始终和人民在一起，为人民服务。这深深地感染了我。”

只有任何时候都把群众利益放在第一位的执政党，才能为脱贫攻坚提供坚强政治和组织保证。中共十八大以来，习近平总书记先后7次主持召开中央扶贫工作座谈会，50多次调研扶贫工作，走遍14个集中连片特困地区。中国政府和中国人民勠力同心、艰苦奋斗，坚持精准扶贫，坚持在经济发展中扶贫，坚持在促进当地特色产业发展中扶贫，坚持在促进共同富裕中扶贫，打赢人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，创造了彪炳史册的人间奇迹。“习近平主席教会我们如何摆脱极端贫困、成为一个强大的国家，是我们学习的榜样。”秘鲁总统博鲁阿尔特表示，“我们从中国身上学习到，没有什么是不可能的。”

坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路，是中国打赢脱贫攻坚战的重要经验，为各国探寻减贫发展之路提供重要借鉴。正是怀着对人民群众的深厚感情，中国共产党把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，带领中国人民攻克了一个又一个贫中之贫、坚中之坚，让脱贫攻坚的阳光照耀到了每一个角落，无数人的命运因此而改变，无数人的梦想因此而实现，无数人的幸福因此而成就。中国成功打赢脱贫攻坚战表明，唯有坚持以人民为中心的发展思想，才能真正造福人民。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在《摆脱贫困》乌兹别克文版序言中写道：“我们在书中看到习近平主席的深谋远虑和爱国情怀，了解到习近平主席亲自参与到这项伟大事业中，时刻同人民站在一起，将自己的一切奉献给扶贫事业。”

从“全面建成小康社会，一个也不能少”到“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队”，中国不仅致力于通过发展让全国人民过上好日子，也致力于通过共同发展让各国人民都过上好日子。在二十国集团领导人第十九次峰会上，习近平主席强调“中国不追求一枝独秀，更希望百花齐放，同广大发展中国家携手实现现代化”，并宣布中国支持全球发展的八项行动，为推进全球发展事业指明方向，体现出立己达人的天下胸怀。携手高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议，支持减贫和粮食安全国际合作……中国立足自身丰富的实践经验，为广大发展中国家实现更好发展提供有力支持，被国际人士称为“推动全球发展的积极力量”。

着眼全人类共同福祉，中国将继续做支持全球发展事业的行动派和实干家，同各国一道，坚持以人民为中心，不断增强民众的幸福感、获得感、安全感，推动建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 03 版）

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