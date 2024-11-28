中国是支持全球发展事业的行动派和实干家，致力于与各方携手建设一个共同发展的公正世界，帮助广大发展中国家民众摆脱贫困

在柬埔寨，中柬友好扶贫示范村项目让村民们的生活越来越红火；在马达加斯加，经过中国农业专家手把手指导，农户蒂娜种植的杂交水稻产量大幅增加；在斐济，中国菌草技术不仅培育出高品质的食药用菌，还作为优质饲料带动畜牧业发展；在圭亚那，中企捐赠的太阳能路灯点亮莫莱科柏村的夜空，让人们出行有了更多安全感……一个个合作故事，彰显中国是全球减贫事业的积极推动者和持续贡献者。

“中国始终是‘全球南方’的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。”在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议关于“抗击饥饿与贫困”议题的讲话中，习近平主席再次强调世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，并宣布中国支持全球发展的八项行动，充分表明中国始终坚持胸怀天下，致力于与各方携手建设一个共同发展的公正世界，帮助广大发展中国家民众摆脱贫困。

中国积极推进减贫经验分享，支持发展中国家探索符合本国国情的减贫和可持续发展道路。发起中国—东盟社会发展与减贫论坛、人类减贫经验国际论坛，举办中非减贫与发展会议、“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会等一系列研讨交流活动，中国同其他发展中国家分享减贫经验，并为180多个国家和地区培养了40多万各类发展人才，提高了相关国家在扶贫减贫领域的能力建设水平。斐济总理兰布卡今年8月考察云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县两个村的扶贫工作，参观福建省宁德市“摆脱贫困”主题展览馆并同宁德党校就脱贫经验进行座谈交流，记下了很多笔记。他表示：“亲眼见证了中国在习近平主席领导下在发展和消除贫困方面取得的伟大奇迹和巨大成就，深感敬佩。”

携手高质量共建“一带一路”，是中国支持全球发展的八项行动的重要内容。习近平主席2019年在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式强调，“要坚持以人民为中心的发展思想，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，让共建‘一带一路’成果更好惠及全体人民，为当地经济社会发展作出实实在在的贡献”。共建“一带一路”倡议提出11年多来，150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目落地生根。世界银行的报告显示，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困，为国际减贫事业注入强大动能。

减贫是全球发展倡议的八大重点合作领域之一，落实全球发展倡议将有力促进减贫。习近平主席提出全球发展倡议，强调坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容等，目的是构建全球发展共同体，实现在发展中保障和改善民生，解决国家间和各国内部发展不平衡、不充分问题。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。100多个国家和国际组织支持全球发展倡议，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，凝聚起以发展促进减贫的国际合力。

解决贫困问题，中国始终强调攥紧发展的“金钥匙”。在今年9月举行的中非合作论坛北京峰会上，习近平主席指出，中方愿同非方积极开展人才培养、减贫、就业等领域合作，提升人民在现代化进程中的获得感、幸福感、安全感，共同推动现代化惠及全体人民。中方宣布未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动，许多举措都有助于非洲国家减贫。中国扩大对最不发达国家单边开放，宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，将为上述国家带来减贫实效。尼加拉瓜总统奥尔特加表示，中国不仅成功使数亿中国人民摆脱贫困，而且为促进世界和平、特别是帮助亚非拉等地的发展中国家人民共享发展、提高福祉作出重大贡献，给世界带来希望，注入力量。

建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实，是广大发展中国家的共同愿望。中国将继续同各国携手推进和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，努力通过共同发展实现消除贫困的目标。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)