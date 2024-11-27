中国走出了一条中国特色减贫之路，形成了中国特色反贫困理论，其中有不少值得其他国家借鉴的经验，这是《摆脱贫困》等著作成为许多国际政要案头书的重要原因

《摆脱贫困》葡萄牙文版首发式暨中巴治国理政研讨会不久前在巴西里约热内卢举行。“30多年前，习近平主席在贫困地区工作时，带领当地群众找到了一条抗击贫困的道路。在世界处于动荡变革期的今天，《摆脱贫困》更显其重要价值。”巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔表示，“习近平主席在书中分享了对国家治理和社会发展的深刻见解，帮助我们更好地探讨减除贫困、实现可持续发展的新方式。”

贫困是人类社会的顽疾。消除贫困是中华民族几千年的梦想与期盼，也是全人类的共同使命。长期以来，各国都在探索减贫治理的道路，都在探寻行之有效的反贫困理论。作为世界上最大的发展中国家，中国经过长期努力特别是中共十八大以来，把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，提出一系列新思想新观点，作出一系列新决策新部署，成功打赢脱贫攻坚战，实现8亿贫困人口全部脱贫，创造了减贫治理的中国样本。在这一被誉为“消除贫困历史上最大的飞跃”的脱贫历程中，中国走出了一条中国特色减贫之路，形成了中国特色反贫困理论，其中有不少值得其他国家借鉴的经验，这是《摆脱贫困》等著作成为许多国际政要案头书的重要原因。

执政党的坚强领导，是打赢脱贫攻坚战的关键。国际人士认为，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，与中国共产党的坚强领导密不可分。从将脱贫攻坚纳入“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，到构建五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面，再到累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部深入基层一线……中国共产党充分发挥统揽全局协调各方作用，形成了举国同心、合力攻坚的磅礴力量。乌兹别克斯坦制定国家减贫战略和目标，在全国各州试点推广中国减贫经验，近万名乌兹别克斯坦学员线上参加中国减贫研修班。该国初步建立以社区为依托，以《贫困户帮扶名册》《妇女帮扶名册》《青年帮扶名册》为重要组成部分的减贫体系，已取得显著成果。

在中国共产党领导下，中国人民自力更生、艰苦奋斗，以滴水穿石的韧性和恒心打赢脱贫攻坚战。坚守太行山的“新愚公”李保国、“燃灯校长”张桂梅、用青春诠释共产党人初心使命的黄文秀、坚持“只要县里还有一个人没有脱贫，我就不能休息”的姜仕坤……在脱贫攻坚工作中，无数干部群众倾力奉献、苦干实干，收获沉甸甸的成果。“志之难也，不在胜人，在自胜。”脱贫必须摆脱思想意识上的贫困。中国坚持调动广大贫困群众积极性、主动性、创造性，激发脱贫内生动力。非盟委员会主席法基在了解中国脱贫故事后感慨：“我们从中国减贫事业中学到的第一课就是‘自力更生’，这也是中国取得令人着迷的成就的根本原则。”

脱贫攻坚贵在精准，重在精准。中国坚持精准扶贫方略，用发展的办法消除贫困根源。从开展建档立卡、选派驻村干部，解决“扶持谁、谁来扶”的问题，到推进分类施策、建立贫困退出机制、设立5年过渡期，解决“怎么扶、如何退、如何稳”的问题；从因地制宜实施“五个一批”工程，到严格落实“六个精准”明确要求……精准扶贫是中国打赢脱贫攻坚战的制胜法宝，是中国减贫理论和实践的重大创新，极大丰富拓展了人类减贫路径。中国坚持开发式扶贫方针，坚持把发展作为解决贫困的根本途径，改善发展条件，增强发展能力，实现由“输血式”扶贫向“造血式”帮扶转变，让发展成为消除贫困最有效的办法、创造幸福生活最稳定的途径。

泰国孔敬府借鉴中国精准扶贫理念后取得脱贫实效，当地官员说：“中国不仅让世界了解精准扶贫的重要性和看到脱贫的可能，更提供了解决贫困问题的勇气和经验。”2018年12月，第七十三届联合国大会通过关于消除农村贫困问题的决议，把“精准扶贫”等理念明确写入其中。联合国秘书长古特雷斯高度评价：“精准扶贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程设定的宏伟目标的唯一途径，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

贫穷不是命中注定，贫困并非不可战胜。中国的脱贫历程表明，只要有坚定意志和决心、符合国情的理念和方法并付诸实际行动，就能够向着摆脱贫困的目标不断迈进。中国已加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，愿意继续开展、支持减贫国际合作，携手各方共同建设没有贫困、普遍繁荣的世界。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 03 版）

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(责编：卫嘉、白宇)