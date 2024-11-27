人民网河内11月27日电 （记者杨晔）11月26日，“齐唱友谊歌”中国（广西）—越南青年民族音乐交流晚会在越南河内举行。广西壮族自治区党委常委、宣传部长陈奕君，中国驻越南大使馆公使王群，越南著名作曲家、越南文学艺术界联合会主席杜洪军等出席了活动，陈奕君，杜洪军分别致辞。来自两国高校、文教、媒体等各界代表500余人观看了演出。

音乐交流晚会在民族管弦乐《龙腾虎跃》的乐章中奏响序曲。改编自越南北部官贺民歌的民族管弦乐作品《浮萍流云》展现越南传统音乐艺术的独特魅力。汉族民歌《茉莉花》和民乐合奏《美丽壮锦》凸显鲜明的民族音乐特色。《春华秋实》赞美中越两国人民勤劳朴实的共同品格。民乐合奏版本《菊花台》《射雕英雄传》引发现场中越观众的强烈共鸣。民族管弦乐《七彩之和——风之歌》《卢沟晓月》《印象国乐·大曲》《黑走马》等充分展示中华文化的丰富多元和深厚积淀。

广西艺术学院优秀校友、越南著名青年歌唱家陈氏碧玉现场与乐团合作演绎歌曲《越南—中国》，当熟悉的旋律响起，现场观众齐声高歌，将晚会氛围推向高潮。该歌曲由越南文联主席杜洪军的父亲——越南作曲家杜润于1966年创作，记录并唱响了中越两国之间山水相连、世代友好的深情厚谊。

晚会前，广西与越南双方领导为联合创作交响乐《友谊长青》的中越作曲家颁发聘书。该项目邀请中越两国作曲家、音乐演奏家共同完成，为2025年中越建交75周年献礼。

此次音乐交流晚会由中国著名指挥家、广西艺术学院教授蔡央携广西艺术学院民族乐团联袂演出，旨在深化中越高校艺术教育、艺术创作等合作，赓续“同志加兄弟”的中越传统友谊，不断书写中越友好新篇章。本次活动由广西艺术学院、越南国家音乐学院、河内中国文化中心联合主办。

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