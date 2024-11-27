在云南昆明长水国际机场举行的南华野生菌推介活动上，工作人员向外国友人介绍野生菌产品。

南华县委宣传部供图

陕西洛川县一家果业企业的苹果包装生产线，工作人员正在进行包装作业。

李 进摄

昆明海关所属滇中海关关员对新鲜松茸开展出口前查验。

戴玮琪摄

陕西洛川县永乡镇堡子头村村民在果园采摘苹果。

白利民摄

福建八马茶业有限公司智能仓储车间。

安溪县委宣传部供图

安溪铁观音秋茶上市，茶农采茶忙。

安溪县委宣传部供图

安溪茶叶、南华野生菌、洛川苹果……这些具有地方特色的农产品，不仅在国内市场享有盛誉，更通过打造品牌、优化生产、发展出口，成功走进世界各地消费者的日常生活。

本报记者深入福建、云南、陕西等地采访，了解中国县市特色农产品香飘海外，从田间地头走上国际餐桌的故事。

福建安溪茶叶——

打造品牌，助力闽茶“茗”扬海外

本报记者 付 文

“精制茶20吨，10月13日发货……”在位于福建泉州市安溪县的兴溪茶业有限责任公司，副总经理王荣耀一上班就收到了来自国外的订单确认邮件，随即安排工厂排产。

走进公司精制厂，茶叶加工设备马达轰鸣，浓郁的茶香扑面而来。王荣耀介绍，精制厂占地面积10亩，每年加工茶叶3000吨左右。厂内安装了全自动化生产线，确保茶叶生产全程“不落地”，先后通过欧盟及美国有机食品认证以及全球食品安全认证。“国外市场对茶叶检测标准严、要求高，有的国家检测指标多达400多项，我们严格把控茶叶品质和生产安全，实现了国际市场销量近10年稳步增长。”

安溪是中国乌龙茶故乡、世界名茶铁观音的发源地，全县茶园面积60万亩，干毛茶年产量6.2万吨，曾获中国国家级出口食品农产品质量安全示范区等荣誉。秋日艳阳下，安溪县西坪镇柏叶村茶山青翠，茶农林火财正穿梭在茶树间，采撷铁观音秋茶。“茶叶是我们增收致富的‘金叶子’，我们每年最盼望的就是采秋茶。”林火财说。

“去年，安溪全县茶产业综合产值达362亿元。安溪铁观音品牌价值增至1440.42亿元，连续9年位列全国茶叶类区域品牌价值首位。”安溪县茶业管理委员会办公室主任陈志明说。截至目前，安溪县拥有茶企5000多家，其中包括多家中国百强茶企。安溪铁观音先后被联合国粮农组织和教科文组织认定为“全球重要农业文化遗产”和“人类非物质文化遗产”，成为茶界“双世遗”。

建设茶叶交易中心等七大中心，培育超过10个茶产业电商园区，设置海外展销中心、公共海外仓，打造“线上茶都”……在高质量共建“一带一路”带动下，安溪正不断加快海外市场布局，逐步实现茶叶交易“买全球、卖全球”的目标。目前，安溪乌龙茶每年出口约1.2万吨，安溪铁观音被纳入中欧地理标志协定首批保护目录，并在马来西亚、欧盟等46个国家和地区完成商标注册。

近年来，安溪铁观音频频以“国礼茶”身份登上国际舞台，先后成为金砖国家领导人厦门会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会等重大外交活动用茶，以茶会友，弘扬中国传统文化。陈志明介绍，去年，安溪还先后赴联合国总部、联合国粮农组织及泰国、土耳其、阿联酋等国开展品牌宣传活动，全面展示闽茶及其悠久的历史和文化，进一步推动闽茶清香漂洋出海，“茗”扬海外。

云南南华野生菌——

优化生产，对接国际先进标准

本报记者 杨文明

凌晨4点，云南楚雄彝族自治州南华县的农户已背上竹篓，匆匆踏上前往山林的路。每年7月至10月间，正是野生菌丰收的季节。下午3点，农户的辛勤劳作换来了一篓篓新鲜的牛肝菌。刚下山，村领办合作社便派专人收购，一篓牛肝菌可为农户带来上千元的收入。

净水冲洗、挑拣杂质、急冻锁鲜……从农户手中收来的新鲜牛肝菌，被送到当地初加工厂进行处理。“我们通过零下30摄氏度的速冻工艺来保持野山菌的鲜度，处理后的野山菌可保鲜数月，成功突破了产品出口在保质期上的限制。”云南万力贸易有限公司总经理董跃武介绍，目前公司已建设了8家专业的野生菌初加工厂，每年有超过1500吨的野生菌产品销往欧洲市场。

丰沛的雨水滋润了山川河谷，也滋养了美味的野生菌。松茸、松露、羊肚菌、牛肝菌……得益于丰富的森林资源、独特的气候条件，加之当地政府积极推行的封山育林育菌政策，南华县获得了“中国野生菌美食县”的美誉，境内已确认的野生食用菌种类超过290种，年资源蕴藏量高达1.5万余吨。近年来，该县积极推进野生菌产业发展，2023年野生菌集散交易量达1.218万吨，交易额15.513亿元。每到野生菌的丰产期，国外客商纷纷来电预订。

从本土市场迈向国际舞台的过程中，当地出口企业不断优化生产，全面对接海外市场标准。菌子品质和杂质含量是野生菌出口评估的关键指标，直接关系着产品在海外市场的接受度及消费者的满意度。董跃武介绍，他们将原有的手工生产线全面升级为智能化系统，不仅提升了生产效率，更确保了生产流程及操作规范对接国际先进标准，从而增强了产品的国际竞争力。

意大利绿源食品联合机构公司已深耕云南野生菌市场20余年。公司质检负责人阿尔贝托说，他们刚到云南开展业务的时候，采购对象大多局限于便于运输的菌子干。现在，云南的物流网络四通八达，生鲜冷库更随处可见，可供出口的菌菇种类大大增多。

在云南，阿尔贝托不仅见证了物流的飞速发展，更被当地采收农户的热情与淳朴深深打动。他说，“浓浓的菌汤不仅鲜美，还饱含着‘人情味’。现在，距离已不再是障碍，只需轻轻撕开包装简单烹调，远在欧洲的消费者也能轻松享受这份来自中国的新鲜美味。”

陕西洛川苹果——

发展出口，拓展国际市场销路

本报记者 龚仕建

深秋时节，陕北洛川塬上，一辆辆满载苹果的货车疾驰而过。

“我种植的苹果个头大、糖度高、味道好，连续几年都被选为中国航天员专供苹果，是上过太空的。今年，我的苹果又卖到了国外。”在陕西延安市洛川县槐柏镇洼里村，有着20多年苹果种植经验的果农路红珍一边采摘苹果一边介绍，采摘后的苹果将被运往洛川优洛有机果业有限责任公司，在那里经过一系列质检程序后，再搭乘冷链物流车走向国际市场。

洛川是苹果优生区，这里的气候条件、土壤环境为苹果生长提供了得天独厚的条件。自1947年引进栽植以来，洛川苹果已经走过了77年的发展历程，如今种植面积达53万亩，形成了集种植、采后处理、深加工等于一体的现代苹果产业体系。路红珍口中所说的洛川优洛有机果业有限责任公司，是一家集苹果种植、加工、销售于一体的农业企业，已取得新加坡、越南、菲律宾等12个国家的出口认证。

在不久前举行的第十七届中国·陕西（洛川）国际苹果博览会上，洛川优洛有机果业有限责任公司拿下了3500吨的苹果销售单。公司新加坡代理商艾米表示：“去年我经销的洛川苹果香甜可口，非常受消费者喜爱。今年希望可以获得更多货源。”公司总经理王斌介绍，今年收果季，公司已收购5500多吨苹果，但仍供不应求，“今后我们将继续加大出口力度，将地道的洛川美味带给更多国际友人。”

除连年举办各类宣传推介活动，有力推动苹果销售与贸易，拓展国内外的销售市场外，洛川县还积极打通出口资质认证、海关通关、物流运输等苹果出口的关键环节，帮助当地企业更好拓展国际销路。

洛川县苹果产业管理局局长韩东辉介绍，今年8月15日，洛川县苹果产业协会申请的“洛川苹果”商标知识产权海关保护备案获海关总署核准，实现延安苹果产业知识产权海关保护备案零的突破。“目前洛川县取得自营出口权的企业已达20家。我们正积极在西班牙马德里申请注册商标，随后还将申请包括欧盟、非洲知识产权组织等的商标，让我们的产品走向更加广阔的国际市场。”

“苹果产业是洛川县群众增收致富的支柱产业，今年，洛川苹果已出口加拿大、阿联酋、肯尼亚、菲律宾等国家和地区，累计出口创汇超1265万元。”洛川县委书记张继东表示，未来，洛川将坚持品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，努力打造千亿级苹果品牌。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)