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国际观察：不走回头路，推动中美关系稳定、健康、可持续发展

梅正清
2024年11月26日15:40 | 来源：人民网-国际频道
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美国大选投票已经落下帷幕。美新一届政府对华政策还在酝酿，中国的对美政策一以贯之，我们始终秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。这是50年中美关系发展历程的经验，是历史上大国冲突带来的启示，也是新时期中美正确相处之道。

1972年，尼克松在人民大会堂说：“我们在这里见面，不是由于我们有共同的信仰，而是由于我们有共同的利益和共同的希望。”中美从兵戎相见、长期隔绝走向和平共处、交流互鉴，相互尊重是前提，共同利益是基础。历史昭示我们，中美合则两利，斗则俱伤，中美合作符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。

中美各自的成功是彼此的机遇。建交45年来，中美两国贸易增长了200多倍，双边贸易额约占世界1/5。超过7万家美企在华投资兴业。9成企业盈利。波音飞机占据了中国航空市场近半壁江山，星巴克中国门店数量将在2025年达到9000家，苹果手机、肯德基快餐、可口可乐饮料早已走进了中国的千家万户。2023年美中贸委会报告显示，美对华出口为美国创造了100多万个就业岗位。同样，中国对美贸易也从传统的服装、玩具转向家电和电子产品。海尔、美的家电在美国长期热销，安克创新的充电宝在美国几乎人手一个。黑神话悟空、和平精英、原神等中国游戏也广受美国玩家好评。事实证明，中美合作共赢不仅可能，也是必须，这是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。

中美合作有力促进了世界繁荣发展。作为最大的发展中国家和发达国家、联合国安理会常任理事国，中美在经济复苏、应对气变、公共卫生等全球和地区热点议题上承担着重大责任。中美合作可以产生1+1大于2的效果。从东帝汶粮食安全到西非埃博拉疫情，从“9.11”后全球反恐到2008年金融危机，从巴黎气变合作到共同打击毒品犯罪，中美在一系列领域开展了富有成效的合作，办成了一件件造福世界的大事好事，受到国际社会的欢迎和好评。面对变乱交织的世界，中美的共同利益不是减少了，而是更多了，双方更需要有宽广的胸怀，展现大国格局，发挥大国作用，为世界提供更多公共产品。

近年来，一些美国政客重拾冷战思维，渲染对华意识形态对立，企图让“麦卡锡主义”还魂，开历史的倒车。从“最主要竞争对手”，到“最重大地缘政治挑战”，再到“步步紧逼的威胁”，美国内错误对华认知正在将中美关系推向危险境地。美国肆无忌惮侵犯中国主权安全发展利益，加紧武装台湾，拉帮结派围堵中国，持续拉长制裁清单，炮制“民主对抗威权”虚假叙事，“小院高墙”向“大院铁幕”演进。越来越多的无辜民众成为所谓“中国渗透”“中国间谍”谎言的受害者，中国学生遭到美执法部门无端滋扰盘查甚至遣返，华裔科学家在莫须有的罪名下被剥夺科研权利、关闭实验室甚至抑郁自杀。

美国的倒行逆施连美国人都看不下去了。200多名美国学者及政商界人士联署《中国不是美国的敌人》公开信，反对美国政府和国会采取与中国的对抗政策。美国反战组织“粉色代码”在国会听证会上高举“中国不是我们的敌人”“停止仇恨亚裔”的标语，抗议渲染“中国威胁”。177名斯坦福大学教职工联名反对“中国行动计划”。全美零售商协会呼吁降低或取消对华关税，认为美国进口商已被迫多缴纳1365亿美元的关税，这部分成本最终都转移到了消费端，转嫁给了消费者。

美国搞阵营对抗在国际上也不得人心。全球化时代，各国利害相关。从太平洋到大西洋，绝大多数国家都意识到“大象打架、小草遭殃”，不愿在中美之间选边站队，不愿被绑上对抗中国的战车。2020年7月，中国、美国、英国、印度、俄罗斯、加拿大等48个国家的学者自发举行“任何针对中国的新冷战都违背人类利益”全球视频会议，批驳美国政府对中国的激进言行对世界和平构成威胁。

历史是最好的教科书。无论过去、现在还是将来，中美两国都将长久地在地球上共存。这是谁也无法改变的事实。太平洋足够宽广，地球足够大，完全容得下中美各自和共同发展。中美是要做伙伴和朋友，走稳定、健康、可持续发展的正道，还是成为敌人和对手，走对立对抗的回头路？我们期待美国新一届政府作出对历史、对世界、对人民负责的正确抉择。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)

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