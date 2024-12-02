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外交部：将全球供应链真正打造为“世界共赢链”

2024年12月02日20:10 | 来源：新华社
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外交部发言人林剑12月2日表示，中国将继续坚持高质量发展和高水平对外开放，倡导普惠包容的经济全球化，让链博会的“朋友圈”越来越大，让各国深化产供链合作的共识越来越强，将全球供应链真正打造为“世界共赢链”。

当日例行记者会上，有记者问：上周末，为期5天的第二届链博会圆满闭幕。很多参展外宾表示，一些保护主义行径正损害全球产供链，“脱钩断链”损人不利己，与全球工商界意愿背道而驰，建好“共赢链”是众望所归。发言人对此有何评论?

林剑说，链博会是中国推进对外开放合作、维护全球产供链稳定畅通的重要平台。本届链博会实际参展商超过1000家，签署合作协议、意向协议210多项，涉及金额1520多亿元人民币。中外参展商与3.7万多家上下游供应商建立了合作联系，68家中外企业机构提前签署第三届链博会参展协议，发出了深化互利合作、反对“脱钩断链”的“链博声音”。

林剑表示，链“接”精彩，链“享”未来。维护全球产供链韧性和稳定是推动世界经济可持续发展的重要保障，符合国际社会的共同利益。（记者董雪、白鑫雨）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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