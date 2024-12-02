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王毅同德国外长贝尔伯克举行第七轮中德外交与安全战略对话

2024年12月02日19:06 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅2日在北京同德国外长贝尔伯克举行第七轮中德外交与安全战略对话。

王毅表示，今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年。世界越是动荡，大国越要保持定力。作为世界第二、第三大经济体，中德要克服干扰、排除阻力，坚持对话合作主基调、摒弃冷战对抗旧思维，共同抵御外部风险，共同应对全球挑战。

贝尔伯克表示，德中合作领域广阔，德方重视对华关系，坚定奉行一个中国政策。面对动荡不安的世界，同中方保持坦诚对话、加强战略沟通具有重要意义，有利于保持两国关系的正确发展方向，并为世界和平稳定做出贡献。德方赞赏中国为应对气候变化发挥的积极作用。

王毅强调，保持中德关系稳定发展首先要匡正战略认知。中德、中欧制度不同，这源于各自的历史文化传统，也是人民做出的选择。双方应坚持相互尊重、相互理解，在此基础上开展互利合作。中德关系不针对第三方，也不应受第三方影响。希望德方、欧方客观理性看待中国发展，采取积极务实对华政策，通过对话协商妥处贸易争端。

贝尔伯克表示，德方支持欧盟和中国继续就电动汽车反补贴问题进行谈判，争取找到双方都能接受的解决方案。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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