新华社韩国釜山12月2日电（记者陈怡）由于各方在部分关键议题上存在显著分歧，塑料污染政府间谈判委员会第五次会议2日凌晨决定休会，并将于2025年择期续会，继续就制定关于塑料污染的具有法律约束力的国际文书进行谈判。

2022年3月，第五届联合国环境大会续会通过《终止塑料污染决议（草案）》，决定通过5次会议在2024年底前制定一项关于塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）的具有法律约束力的国际文书。前4次会议分别在乌拉圭、法国、肯尼亚和加拿大举行。第五次会议是授权期限内完成文书谈判的最后一次会议。然而，经过5轮正式磋商，各方仍未能就文书部分关键议题达成一致。

中方代表出席闭幕会并发言，指出中方高度重视塑料污染治理工作，是最早采取非必要、一次性塑料产品管控措施的国家之一。中方怀着与各方共同推动达成文书的期待而来，努力就分歧提出解决方案，得到多方呼应。第五次会议期间，各方在部分技术问题上取得一定进展，但在核心议题上仍面临重大分歧难以弥合，充分反映了塑料污染问题的复杂性。

中方表示，应对全球塑料污染挑战，需要各方从更加全面和长远的视角提出更务实和平衡的解决方案。各国发展阶段、国情和能力不同，文书应尊重国家差异，体现公平与包容，全面考虑普遍接受性和实施效果。发达国家应为发展中国家履约提供资金、技术与能力建设支持，确保文书在全球层面有效实施。全球塑料污染挑战需要国际社会合作应对，呼吁各方为达成兼具雄心和务实的塑料污染国际文书继续共同努力。

塑料污染政府间谈判委员会第五次会议11月25日在韩国釜山开幕。来自178个联合国会员国的1400余名谈判代表，以及来自政府间组织、联合国机构、非政府组织和媒体的2300余名代表参加此次会议。由生态环境部、外交部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部等部门及有关研究机构和行业协会组成的中国代表团出席会议。

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