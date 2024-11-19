新华社贝鲁特11月19日电（记者谢昊）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人安德烈亚·泰嫩蒂18日说，支持黎巴嫩和以色列之间达成的“任何政治路线图”，以实现持久和平与稳定。

泰嫩蒂在接受新华社记者独家采访时说，联合国安理会第1701号决议仍然是当前最具可行性的冲突解决框架。他表示，联合国和联黎部队将继续呼吁黎以双方全面执行该决议，只有通过政治和外交途径才能实现真正的和平。

泰嫩蒂表示，尽管自9月下旬以来，随着以色列对黎巴嫩的空袭加剧，联黎部队的巡逻行动受到显著限制，但联黎部队将始终履行职责。他强调，即便维和人员遭遇直接攻击，联黎部队依然会坚守岗位。联黎部队将继续与黎以当局保持密切联系，确保安全局势得到有效管控。

据黎巴嫩媒体报道，美国总统特别顾问阿莫斯·霍赫施泰因预计于19日抵达黎巴嫩，之后将访问以色列，以推动冲突双方停火谈判。

根据黎巴嫩公共卫生部18日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成3516人死亡。

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