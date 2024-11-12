欧阳柒

今年是中华人民共和国成立75周年，也是中国同保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚建交75周年。

新中国成立之初，内忧外患、百废待兴，有10个国家在建国初年便承认新中国并建立外交关系，给予新中国重要支持，其中就包括来自巴尔干地区的保加利亚、罗马尼亚和阿尔巴尼亚三国。75年弹指一挥间，四分之三个世纪过去，中国同保、罗、阿的关系经受住国际风云变幻的考验，彼此坚定政治互信，务实合作不断深化拓展，人民间缔造了跨越时空的特殊友好感情。中国与三国的友谊之树愈发枝繁叶茂，结出累累硕果，更在新时代焕发出新的生机活力。

——交往互信不断深化。上世纪70年代，阿尔巴尼亚是“两阿提案”的发起者，保、罗、阿三国均为新中国恢复联合国合法席位发挥了重要作用。中国也始终尊重三国核心利益和重大关切，支持其维护民族独立和主权完整，走符合本国国情的发展道路。近年来，中国与三国关系积极发展，各层级各领域交往日益密切。在双方共同努力下，中罗于2004年建立全面友好合作伙伴关系，中阿于2009年签署关于深化传统友好关系的联合声明，2019年中保建立战略伙伴关系。新冠疫情期间，中国与三国相互支持，共渡难关。

——互利合作持续推进。随着高质量共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作深入推进，中国与三国经贸投资合作势头愈发强劲。保加利亚是最早签署“一带一路”合作文件的中东欧国家之一，过去10年中保贸易额增长约130%。中国是罗马尼亚在欧盟外第一大贸易伙伴，中罗双边贸易额连续3年突破百亿大关。越来越多中国企业投身保、罗、阿基础设施建设、新能源、商贸服务业等领域。天津食品集团在保建有配套仓储基地，打造综合性农场。海尔集团在罗投资建设年生产能力60万台的电冰箱厂，为当地创造800多个就业岗位。中国公司控股的能源开发项目运营稳定，是阿重要纳税人。三国农食产品对华出口持续扩大，富有巴尔干特色的红酒、蜂蜜、乳制品等走进中国千家万户。

——民心相通更加巩固。中国与三国在上世纪各国争取民族独立、反抗侵略压迫的斗争中铸就了共同历史记忆。保加利亚的甘扬道医生远涉重洋投身中国抗日前线救护工作，是中保传统友谊的一段佳话。中国与三国于上世纪50年代即开始互派留学生，来自保、罗、阿的电影曾风靡中国大江南北，三国则涌现了一批诸如白雪松、罗明、斯巴修等汉学家，大力推动中国文化在中东欧地区的广泛传播。近年来，中国与三国人文交流蓬勃发展，中罗奥委会体育合作谅解备忘录、中保教育合作协议、中阿互免签证协议等相继签署，“欢乐春节”活动在保有声有色，中医药中心在罗欣欣向荣，中国武术代表团在阿大展拳脚，三国孔子学院桃李满园。

75年的岁月沉淀再次证明，中国与保、罗、阿的友好交往和互利合作顺应历史潮流，符合人民根本利益。不久前，中共二十届三中全会聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化，并对完善高水平对外开放体制机制作出战略部署，为中国与三国务实合作提质升级提供了新的更大机遇，也必将推动中国与三国及地区国家关系进一步走深走实。

朋友是时间的果实。面对当前纷繁复杂的国际新形势，中国将继续同包括保、罗、阿在内的好朋友、好伙伴一道，携手前行，开辟双边关系更加美好的未来，推进构建“美美与共”的人类命运共同体。站在新的历史起点上，祝愿中国与保、罗、阿的友好事业历久弥新、地久天长！

（作者是国际时事评论员）

(责编：于洋、杨牧)