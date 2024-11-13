人民网北京11月12日电 （杨春燕）马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪近日在北京接受人民网专访时表示，多年来，中国坚定维护多边贸易体系，积极推动区域经济一体化，倡导消除贸易壁垒，推动绿色经济议程，积极应对气候变化，在亚太经合组织（APEC）发挥着重要作用。

11月7日，李键聪（左二）与马来西亚总理安瓦尔一行在北京参观。受访者供图

李健聪表示，自1991年加入亚太经合组织以来，中国支持多边贸易体系，提倡基于规则的自由和开放的国际贸易环境，并积极推动区域经济一体化，倡导消除贸易和投资壁垒，推动贸易便利化进程。

中国和东盟互为最大的贸易伙伴。在今年10月的第27次中国—东盟领导人会议上，双方宣布实质性结束中国—东盟自贸区3.0版的谈判。李健聪说：“这标志着中国与东盟在经济合作上的进一步深化，为东亚经济一体化注入新动力，助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。这种区域经济融合有助于实现APEC的长期目标，即建立亚太自由贸易区（FTAAP）。”

李健聪指出，中国—东盟自贸区3.0版涵盖数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域，提升了贸易和投资自由化、便利化水平。这与亚太经合组织致力于减少贸易壁垒、促进区域内商品和服务自由流动的目标高度契合。

同时，李健聪表示，中国与东盟在贸易、投资、技术和人文交流等领域的合作不断深化，也体现了APEC倡导的互利合作精神。

此外，李健聪认为，中国在APEC的重要作用还体现在重视环境保护与可持续发展，推动绿色经济议程，积极应对气候变化的挑战。

李健聪认为，中国式现代化中所强调的“人与自然和谐共生的现代化”与马来西亚“昌明大马”理念中强调“永续”在可持续发展、生态保护和社会福祉的追求上有很强的共通性，这反映了两国在绿色发展领域有坚实合作基础与潜力。

“两国的理念都聚焦于经济发展和环境保护的平衡，致力于推动绿色经济和低碳发展。这体现了对长远发展的考量，特别是在应对气候变化、资源保护和推动绿色经济转型方面有共同的目标。”李健聪说。

李健聪还高度评价了中国在生态文明建设过程中的经验和成就，认为中马两国在多个绿色领域具有巨大的合作潜力：

一是可再生能源与技术合作。中国在太阳能、风能等可再生能源技术方面有丰富的经验，而马来西亚也积极发展绿色能源。两国可以在清洁能源开发、技术转移和能力建设方面深化合作，帮助马来西亚实现其绿色能源发展目标；

二是绿色金融。随着全球对绿色投资需求的增加，两国可以在绿色金融领域加强合作。通过建立绿色投资基金、推动绿色债券发行和发展碳市场交易，中马可以共同推动绿色经济的转型；

三是环保技术和城市可持续发展。中国在环保技术、智能城市和智慧环保方面积累了丰富经验。两国可以在废水处理、废气控制、固体废物管理等环保技术领域深化合作，尤其是在智能环保城市建设上共同探索创新解决方案；

四是生态保护与生物多样性。中国的生态修复和自然保护区管理经验可以为马来西亚的热带雨林保护、海洋生态保护等方面提供借鉴。两国可以在生物多样性保护、生态旅游、自然资源管理等方面开展务实合作的绿色发展之路。

作为马来西亚—中国科技委员会主席，李健聪认为，两国应该在人工智能、大数据分析、卫星遥感、医药科学与环保新能源上加强合作，“除了政府与政府的联系，两国也应该加强产业界、科技协会、科研机构与大学之间的科技交流，多方位地促进两国的科技交换与转移。”李健聪说。

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