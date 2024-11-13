施若杰【巴西】

2024年11月18日至19日，二十国集团（G20）领导人第十九次峰会将在巴西里约热内卢举行。这座美丽的海滨城市将一如既往地以热情的姿态欢迎各国领导人。二十国集团领导人峰会是讨论国际经济合作的主要论坛，也是全球南方和全球北方之间举行会议和对话的有效平台。

据巴西外交部透露，共有55位国家元首、政府首脑以及国际组织代表将出席二十国集团里约峰会，包括中国国家主席习近平、美国总统拜登以及东道主巴西总统卢拉。这表明，尽管人们对G20在面对最紧迫和最深刻的国际问题时发挥主导作用的能力表示些许怀疑，但毫无疑问，它仍然是一个重要的多边对话平台。

本届峰会的主题是“构建公正世界和可持续星球”。巴西外交部表示，在峰会开幕式上将宣布成立全球反饥饿与贫困联盟，这项巴西提出的倡议旨在动员G20各成员国和国际组织共同努力，在2030年之前消除饥饿和贫困。

在我看来，这正是受到中国在一个拥有14亿多人口的国家里消除极端贫困的启发。毫无疑问，不论是卢拉总统第一任期期间提出的零饥饿计划等倡议，还是习近平主席提出的“精准扶贫”理念，对于这个联盟来说都是非常有用和具有启迪意义的。

本届峰会将在里约热内卢现代艺术博物馆举行，该博物馆是巴西现代主义建筑的标志，由建筑师阿方索·爱德华多·雷迪设计。在移步换景中，伯勒·马克思花园的绿色、瓜纳巴拉湾的蓝色以及面包山的壮丽景色都将映入与会者的眼帘，呈现出一组和谐的艺术和自然之美。

不难想象，瓜纳巴拉湾之光将照亮二十国集团领导人的心灵，让合作精神驱散国际舞台不确定性的阴霾。如果不消除威胁世界和平的战争思想，那么，推进“构建公正世界”和“可持续星球”甚至消除饥饿这些人类的崇高目标将越来越难以实现。

正如习近平主席在2016年9月举行的二十国集团领导人杭州峰会上所指出的那样：“二十国集团承载着世界各国期待，使命重大。我们要努力把二十国集团建设好，为世界经济繁荣稳定把握好大方向。”

无论本次里约峰会将取得何种成果，我最大的期待就是习近平主席将对巴西进行的国事访问。卢拉总统与习近平主席的会晤不仅是庆祝巴西与中国建交50周年系列活动的亮点，也将加强中巴人民之间的友谊，为两国关系的进一步发展开辟新的前景。（编译：鲁扬）

（作者施若杰是巴西圣保罗大学政治学专业博士，现任浙江外国语学院巴西研究中心主任）

(责编：于洋、杨牧)