11月11日，国家主席习近平向在巴西圣保罗开幕的“全球南方”媒体智库高端论坛致贺信，在与会嘉宾中引发热烈反响。来自新兴市场国家和发展中国家的多国人士认为，习近平主席的贺信阐释了全球南方在人类进步事业中发挥越来越重要的作用，强调了中国始终同全球南方国家一道共同践行真正的多边主义，为全球南方国家媒体智库助力相关各国逐梦现代化、推动全球治理指引方向。

中国为全球南方合作发展注入动力

习近平主席在贺信中指出，当前，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。中国始终是全球南方的一员，永远属于发展中国家，愿同广大全球南方国家一道，践行真正的多边主义，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，携手推动构建人类命运共同体。

现场聆听了习近平主席的贺信后，巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国坚持经济高质量发展，推进高水平对外开放，为解答世界难题提出中国方案，如主张和平对话解决国际争端、根据当下世界新形势加强文化教育、推行绿色发展等，旨在为全世界经济发展创造更好的条件。新华社等多家中国媒体在传播中国倡议、中国行动方面扮演了重要角色，为构建更美好的世界作出贡献。

墨西哥联邦参议院亚太委员会主席、墨执政党国家复兴运动党前主席波列文斯基认为，全球南方的理念在世界上越来越受到广泛认同，而中国正在通过实践将理念转化为现实。中国以共建“一带一路”合作项目支持拉美发展振兴，让全球南方理念落地，促进全球南方国家之间相互尊重了解，共同进步，推动不同文明交流互鉴，维护多边主义。媒体智库对推动各国各界充分理解全球南方概念发挥着不可或缺的作用。包括新华社在内的中国主流媒体坚持客观报道事实真相，积极传递正能量。

中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，今年中国国际进口博览会特意为37个最不发达国家提供120多个免费展位……在世界百年变局中，中国始终同全球南方国家站在一起，携手同行。

缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长钦貌佐表示，中国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，在上海合作组织、金砖机制等多边合作中起到引领作用，中国媒体也在其中发挥重要作用。以缅中合作为例，中国媒体积极报道两国合作，在与缅方媒体的交流探讨中分享经验和思考。

以交流促合作共答时代课题

习近平主席在贺信中强调，在世界百年变局中逐梦现代化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，是全球南方国家肩负的神圣历史使命，也是全球南方媒体智库面临的共同时代课题。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，媒体智库在推动全球南方国家交流合作中发挥着越来越重要的作用。全球南方国家常被错误解读，澄清误解和纠正偏见是全球南方媒体智库面临的共同时代课题。应采取新战略确保客观事实得以传播，让全球南方国家的声音能够被倾听和理解。即将在拉美国家举行的亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会等多边合作机制都是传播全球南方国家真实信息的重要平台。

黎巴嫩《消息报》英文版主编贾迈勒·古森说，国际舆论通常由发达国家主导，全球南方国家的声音相对薄弱。全球南方媒体智库开展交流合作，通过发布研究报告、组织学术论坛、撰写新闻报道等，可以促进全球南方国家对重大国际问题的深入理解并凝聚共识，帮助了解彼此的政治、经济和文化背景，以共同应对全球变暖、粮食安全、债务危机等挑战。

这次“全球南方”媒体智库高端论坛由新华通讯社和巴西通讯公司联合主办。在开幕式当天，巴西总统卢拉也向论坛致贺信。在巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯看来，两国元首同时向论坛致贺信，表明双方都非常重视全球南方媒体智库的建设，展示了巴中两国的长期友好和互利共赢关系，很高兴在这次高端论坛上看到来自全球南方国家的多样化参与和积极对话。

古巴国际政策研究中心副主任伊薇特·洛佩斯·罗德里格斯对中国和巴西两国媒体共同主办这次“全球南方”媒体智库高端论坛表示赞赏。她说，当前人类社会面临诸多威胁与挑战，媒体智库以反思与对话的方式展开交流尤为重要。

为推动构建人类命运共同体践行“南方担当”

津巴布韦南部非洲研究与文献中心执行主任马达库凡巴聆听习近平主席的贺信后深受触动。他说，习近平主席曾说，现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。全球南方国家遵循多样、多边和包容的原则，无论国家大小，它的声音都可以被听到。全球南方国家还倡导全球治理体系改革，以促进世界和平、和谐发展。

格林纳达政府新闻办主任贾森·菲利普备受习近平主席贺信鼓舞。他认为，作为全球南方国家一员，格林纳达始终同其他发展中国家一道致力于多边主义和区域合作，积极促进世界和平与稳定。比如，加勒比共同体在倡导冲突解决和促进地区民主方面发挥了重要作用。这种团结协作有效放大小国声音，有助于建立更加平衡、多极化的国际秩序。全球南方媒体智库肩负使命，通过持续合作和凝聚共识，促进不同体量国家实现发展进步，走向美好未来。

古森表示，习近平主席贺信对全球南方媒体智库提出殷切希望，为其发展指引方向。黎巴嫩因其自身地理位置成为东西方文化交融之地，借助这一优势可以成为中东与其他全球南方国家之间的“桥梁”，促进中东与亚非拉国家媒体智库的多边合作和经验共享。

智利前驻华大使、安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔说，通过共同发声，全球南方国家正在更加深入地参与全球治理，为推动世界向更加公正、更可持续的方向发展作出贡献。

（新华社圣保罗11月12日电 新华社记者）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

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