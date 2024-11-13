中秘高质量共建“一带一路”合作项目钱凯港码头3号泊位。

本报记者 杨 一摄

当地时间11月6日，中秘两国记者走访中国长江电力股份有限公司所属秘鲁路德斯公司，了解利马市区输配电项目运营情况。

本报记者 王 远摄

当地时间11月8日，在位于秘鲁首都利马的若望二十三世秘中学校的民族舞社团里，秘鲁学生正在练习腰鼓。

本报记者 颜 欢摄

当地时间11月4日，中秘两国记者在秘鲁拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校进行联合采访。

中国电建水电十一局供图

当地时间11月7日，在位于秘鲁首都利马的里卡多·帕尔玛大学孔子学院，中秘两国记者在了解中国小吃藕丝糖的制作工艺。

本报记者 王 远摄

当地时间11月11日，人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会现场。

本报西班牙分社 大卫·阿玛尔摄

今年6月，第一批港机设备靠岸钱凯港。

中远海运港口秘鲁钱凯公司供图

本报记者王迪应邀为秘鲁主流媒体《秘鲁人报》撰写稿件《向着繁荣未来携手同行》，阐述了中秘关系的由来和发展，介绍了中秘各领域合作取得的丰硕成果，强调习近平主席即将访问秘鲁的重要意义，指出中秘两国将在现代化道路上携手前行。11月8日，《秘鲁人报》在第十三版评论专版头条位置和官方网站刊发该稿件，并充分肯定稿件内容。

中国电建水电十一局和秘鲁国家基础建设局共同重建了哥伦比亚共和国学校。新建成的学校面貌焕然一新，在基础设施方面得到了极大的优化和提升。学校配备了崭新的教室和设施，为学生们创造了一个良好的学习环境。

——摘自秘鲁国家电视台报道

位于秘鲁首都利马的里卡多·帕尔玛大学孔子学院开启了秘鲁学生学习中文的大门。中国企业在能源、基础设施和科技创新等领域的迅速发展，以及秘中高质量共建“一带一路”合作项目钱凯港的建设，在秘鲁引发了一波中文学习热潮。

——摘自秘鲁《共和国报》报道

中国长江电力股份有限公司所属秘鲁路德斯公司旨在促进秘鲁能源领域先进技术发展。目前，该公司拥有秘鲁全国最大的电动汽车车队，共有98辆电动汽车。自2023年以来，已助力减少二氧化碳排放超过237吨。

——摘自秘鲁《共和国报》报道

编者按：中国和秘鲁都是文明古国，两国友谊源远流长，人民友好深入人心。秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一。今年6月28日，习近平主席在北京人民大会堂同来华进行国事访问的秘鲁总统博鲁阿尔特举行会谈。习近平主席指出：“中方高度重视发展中秘关系，愿同秘方夯实政治互信，深化务实合作，促进文明互鉴，加强多边协作，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。”

日前，人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访在秘鲁成功举行。这是两国媒体首次在秘鲁进行高质量共建“一带一路”联合采访。

从被誉为“南美通向亚洲的门户”的钱凯港，到助力当地教育基础设施升级的拉利伯塔德大区学校重建项目；从传播中国文化、培养中秘友谊青年使者的里卡多·帕尔玛大学孔子学院，到保障首都大区万家灯火的利马市区输配电项目……联合采访期间，人民日报与《秘鲁人报》、《共和国报》、安第斯通讯社、秘鲁国家电视台等多家秘鲁媒体的20多名记者，共同采访中秘高质量共建“一带一路”标志性工程，深入挖掘两国务实合作、文明互鉴的生动故事，并通过文字、图片、视频等形式进行报道。

（本报记者姜波、谢佳宁、杨一翻译整理）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)