人民网记者 周雨 崔译戈

“开港！”当地时间11月14日，中国国家主席习近平同秘鲁总统博鲁阿尔特下达指令，钱凯港顺利开港。“从钱凯到上海”，一条新时代亚拉陆海新通道将从愿景变为现实，联结中国与秘鲁这对跨越大洋的亲密“邻居”。让我们通过三个数字，探寻“从钱凯到上海”所蕴含的重大意义。

助力开启秘鲁经济发展新篇章

钱凯港项目是共建“一带一路”在拉美地区的标志性工程之一，开港后，每年将为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位。博鲁阿尔特表示，钱凯港开港是全体秘鲁人民引以为豪的历史性时刻。

走进这座崭新的现代化港口，记者看到，一排排岸桥有序地起吊货物，电动集装箱卡车穿行在码头。

当地时间11月15日，停靠在钱凯港的船只。人民网记者 周雨摄

中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海认为，钱凯港项目与当地经济社会的发展目标紧密结合，符合秘鲁长期发展需求。

“钱凯港项目寄托着秘鲁产业升级、工业化以及国家现代化的梦想。”中国现代国际关系研究院拉美研究所执行所长孙岩峰在接受人民网记者采访时说。

以通道带物流、物流带经贸、经贸带产业，钱凯港承载着秘鲁经济发展的巨大潜能。郭存海表示，交通基础设施条件不断改善，将为秘鲁吸引更多投资，促进对外贸易，进而推动经济增长，改善民生福祉。

秘鲁钱凯市市长胡安·阿尔贝托·阿尔瓦雷斯在接受记者现场采访时说，钱凯港项目对钱凯市物流运输发展具有重要意义，将带动周边城市及地区发展。他期待钱凯港开港能够为秘鲁带来更多中国技术，促进两国科技交流，从而带动当地技术进步。

开辟新时代亚拉陆海新通道

打造以钱凯港为起点的中拉陆海新通道，是加强拉美同亚洲贸易关系方面迈出的重要一步。钱凯港开港后，中秘间单程海运时间将缩短至23天，节约20%以上的物流成本。

当地时间11月15日，秘鲁钱凯港码头操作区现场。人民网记者 周雨摄

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。中国已连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，秘鲁成为中国在拉美地区的第四大贸易伙伴和第二大投资对象国。

孙岩峰指出，钱凯港将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，为秘鲁探索推动国家发展的新模式提供机遇。

中远海运港口秘鲁钱凯公司常务副总经理何波在接受记者采访时表示，“钱凯到上海”不仅拉紧了中秘两国的贸易纽带，也将联通亚洲和拉美，带动周边乃至带动拉美和加勒比地区整体发展。

赋能中拉命运共同体建设

随着共建“一带一路”倡议在秘鲁生根开花，中秘友好往来日益密切，双方各领域合作成果丰硕。中国海关总署14日发布数据显示，2016年至2023年，中秘贸易年均增速高达14.6%。

郭存海表示，中国与秘鲁建交以来，两国关系始终保持稳定发展。中秘长期务实合作建立在互利共赢基础上，双方政治互信日益巩固，经贸合作具有较强的互补优势，文化交流互鉴成果丰硕。

钱凯港不仅是深水良港，还是南美首个智慧港口和绿色港口。记者在钱凯港附近的圣罗莎湿地看到，白鹭翔集，羊群悠然栖息，展现出一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

当地时间11月15日，羊群在钱凯港附近的圣罗莎湿地栖息。人民网记者 周雨摄

郭存海介绍，钱凯港项目在建设之初便将生态保护纳入港口整体规划中，为保护周边海洋、湿地等生物栖息地做了大量前置性工作。他认为，拉美国家海洋资源丰富，钱凯港将成为展示现代化港口建设、运营经验的窗口，并为中国与其他拉美国家开展相关合作发挥示范作用。

中国与拉美国家同属“全球南方”国家，相似的发展阶段和共同的发展任务，推动中拉命运共同体建设行稳致远。

孙岩峰强调，中秘合作堪称中国与拉丁美洲国家合作的典范。秘鲁始终重视发展对华关系，双方在基础设施合作方面达成了高度共识，钱凯港的合作模式将为其他拉美国家提供经验借鉴。

“从前，太平洋将我们分开；如今，太平洋将我们相连。”钱凯港正在成为“新时代的印加古道”新起点，在浩瀚的太平洋上，中秘友好之船正扬帆远航。

(责编：崔译戈、吴成良)