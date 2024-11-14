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摩纳哥驻华大使马思颂：“中国是世界上最重要的市场之一”

人民网记者 孙鸿宇 陈思
2024年11月14日15:09 | 来源：人民网-国际频道
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11月5日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在沪盛大开幕。进博会期间，摩纳哥展馆吸引了许多中国企业和观众的关注。摩纳哥驻华大使马思颂在接受人民网专访时说：“对摩纳哥而言，进博会是一个非常重要的交流展示平台，能够展示我们这个国家，让更多中国人了解摩纳哥。”

此次展会是摩纳哥继2019年首次参展后的第三次亮相。马思颂表示，今年的参展企业数量大幅增加，涵盖了从可再生能源和生态保护到食品饮料、珠宝设计及文具等多个行业，充分体现了摩纳哥经济的多元化，展现出该国在可持续发展、文化艺术、商业合作等方面的多样性与活力。“摩纳哥的企业与中国的合作正在快速增长，这反映出中国市场的巨大吸引力和摩纳哥企业对中国的兴趣。”

摩纳哥与中国的经济合作不断深化。马思颂指出，摩纳哥虽然是一个小国，但其企业在高端旅游、酒店管理、餐饮服务等领域享有盛誉，且在中国市场有着良好的声誉与合作基础，“展馆的目标之一就是为企业创造与中国合作的新机会，同时加强已有合作。”

摩纳哥与中国在生态环保方面互动频繁。马思颂表示，阿尔贝二世亲王基金会北京代表处与中国环保组织通力合作，共同致力于保护生物多样性、应对气候变化和海洋污染等全球性挑战。

摩纳哥与中国的文化艺术交流也日益活跃。马思颂指出，摩纳哥的中学和大学日益重视中文教育，“摩纳哥的学生越来越愿意学习中文，尤其是在中学阶段。”摩纳哥许多艺术家希望能与中国的画廊和机构展开合作。“摩纳哥政府也积极推动在中国举办文化活动和艺术展览，进一步加深两国人民的理解与友谊。”

马思颂特别提到，2025年将是摩纳哥与中国建交30周年，30是一个非常重要的节点，摩中两国关系在多个领域的不断深化，展示了两国日益紧密的合作与友谊，也为未来的双边交流奠定了坚实的基础。“中国是世界上最重要的市场之一，不仅仅因为消费者的数量，也因为中国在人工智能、机器人等领域正处于全球领先地位，摩中关系只会越来越好。”

(责编：于洋、杨牧)

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