本报记者

11月13日至21日，习近平主席将赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问、赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。接受本报记者采访的国际人士表示，期待聆听习近平主席阐述有关推进亚太合作和完善全球经济治理的中国主张，为推进区域经济一体化、促进亚太和世界经济增长注入新动力。此次拉美之行是习近平主席时隔8年再次访问秘鲁、时隔5年再次访问巴西。两国各界人士表示，期待习近平主席拉美之行促进秘中、巴中关系发展，推动构建拉中命运共同体。

维护亚太合作正确方向

亚太地区占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议以“赋能、包容、增长”为主题。各方期待习近平主席出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议，与中国携手构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

秘鲁出口商协会副主席德尔·坎波表示，当前，世界经济面临多种风险挑战，亚太经合组织不仅是促进地区经贸合作的重要平台，更为包括秘鲁在内的发展中国家提供了深度融入全球经济的机会。“期待习近平主席此访能够继续深化秘中在亚太经合组织框架内的合作，推动地区基础设施建设和贸易增长，推进区域经济一体化进程，为地区经济增长注入新动力。”

“中国在亚太地区乃至全球的影响力不断增强。”智利前驻华大使、安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔表示，此次亚太经合组织领导人非正式会议将聚焦多边主义和自由贸易议题，期待习近平主席在峰会上阐述中国对推进亚太合作的政策主张，为维护真正的多边主义和推动贸易投资自由化便利化提供中国方案。

“中国作为亚太经合组织的重要成员，在全面平衡落实亚太经合组织2040年布特拉加亚愿景等方面发挥重要作用。期待习近平主席此访为推动建立更加公正合理的国际秩序指明方向。”马来西亚—中国友好协会会长、马来西亚前驻华大使马吉德表示，中国致力于推进高水平对外开放，为外商投资创造开放包容的营商环境，这与亚太经合组织的目标相契合。

“中国加入亚太经合组织以来，在促进地区经济发展、扩大区域合作中发挥着重要作用。中国是其他亚太经济体的重要合作伙伴，各方在全球产业链供应链中密切合作，将为构建开放型世界经济、促进多边贸易发挥积极作用。”新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，期待包括中国在内的各方提出具体务实举措，促进相关产业发展。

墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯表示，亚太地区是世界经济发展的重要引擎，亚太经合组织是推动亚太合作的重要平台。期待此次会议进一步促进经济数字化转型和中小企业发展，帮助各经济体与企业更好与时俱进，适应时代发展诉求。

共同完善全球经济治理

面对世界之变、时代之变、历史之变，二十国集团作为汇聚世界和地区大国的多边舞台、国际经济合作的主要论坛，有责任为提振全球经济增长贡献力量。各国人士表示，期待习近平主席为完善全球治理、推动可持续发展和全球南方发展振兴提出中国方案。

“当前国际形势下，世界需要更好促进和平发展、应对多种挑战的解决方案，期待中方在此次二十国集团领导人峰会上提出积极举措、分享宝贵经验，为全球可持续发展增添活力。”法国扎菲尔欧亚合作促进会会长让·佩古雷表示，近年来，中国为推动世界经济复苏、绿色转型等作出积极贡献，展现了大国担当。

意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇表示，中国重视二十国集团作为国际经济合作主要论坛的作用。平等、开放、合作、共享的全球经济治理观在当今世界尤为珍贵。

二十国集团领导人第十九次峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题。巴西中国商贸文化发展合作协会会长马里奥·埃斯特雷拉认为，以中国为代表的全球南方国家在推动构建更加公正合理的国际秩序方面发挥着重要作用。“期待巴中两国与其他发展中国家一道，共同为建设平等有序的多极世界作出贡献。”

去年9月，非盟受邀成为二十国集团正式成员。埃及外交事务委员会委员贾巴拉说，中方率先支持非盟加入二十国集团，在多个场合为发展中国家仗义执言，为维护发展中国家权益作出重要贡献，为发展中国家带来了信心和希望。“非盟加入二十国集团，为非洲大陆的发展注入新动力。期待非中携手实现共同发展。”

阿联酋趋势研究中心主任穆罕默德·阿里表示，在推进中国式现代化进程中，中国取得一系列发展成就，在国际和地区事务中发挥着更加积极的作用。当今世界充满不确定性，各国更加需要通过国际合作化解地缘政治风险，构建多元贸易伙伴关系，深入拓展市场机遇。“阿联酋作为嘉宾国参与二十国集团领导人第十九次峰会。在本次峰会上，阿联酋期待与包括中国在内的各方积极合作，推动完善全球治理。”

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十九次峰会的举行，让拉美地区成为国际社会关注焦点。“拉中在多边平台密切合作，将推动全球南方国家团结自强，为更好应对全球挑战、完善全球治理体系发挥建设性作用。”

携手构建中拉命运共同体

中国和秘鲁都是文明古国，两国友谊源远流长，人民友好深入人心。中秘各领域合作取得丰硕成果，中国企业在秘鲁实施的重大合作项目为推动秘鲁当地经济发展、民生改善发挥了重要作用。中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益，中巴关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出。

“秘中两国友谊源远流长，中国是秘鲁的主要贸易伙伴之一。”秘鲁交通和通信部部长劳尔·雷耶斯表示，期待习近平主席此访进一步深化秘中双边合作，推动更多中国企业到秘鲁投资兴业。他表示，中国在电动汽车等领域处于世界领先地位，期待秘中企业在可持续发展领域加深合作，提升秘鲁的生产力和竞争力。

安第斯议会议长、秘鲁国际政治研究院院长古斯塔沃·帕切科·比利亚尔表示：“我们非常期待习近平主席再次对秘鲁进行国事访问。习近平主席提出打造中拉命运共同体，安第斯议会十分支持。希望拉美国家继续加强与中国的联系，推动双方合作为更多民众带来福祉。”

秘鲁太平洋大学中国和亚太研究中心副主任何塞·卡洛斯表示，期待以此次习近平主席访问秘鲁为契机，秘中两国进一步深化人文交流合作，促进民心相通，让更多年轻人成为两国友好交往的使者。

“欢迎习近平主席再次访问拉美。今年是拉中论坛成立10周年。近年来，拉中各领域合作取得积极进展。”秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，中国经济结构不断优化，产业结构不断升级，人民生活水平不断提高，成功经验对拉美国家很有启发，“拉美国家希望在科技创新、学术科研等领域进一步加强与中国的联系”。

巴西里约大都会研究所执行秘书西奥·舒克说，今年是巴中建交50周年。两国在贸易、科技、文化等领域合作不断取得新成果，全面战略伙伴关系不断深化。“习近平主席时隔5年再次访问巴西具有深远意义，将为巴中关系发展、两国务实合作不断深化增添新动力。”

“中国在人工智能、新能源等多个领域发展领先。巴西期待借鉴中国经验，助力自身发展。”巴西北里奥格兰德州若昂卡马拉市市长马诺埃尔·贝尔纳多表示，相信习近平主席的访问将推动巴中各领域合作进一步深化，让更多巴西城市从双边合作中受益。

（本报利马、里约热内卢、曼谷、巴黎、罗马、开罗11月12日电 记者杨一、王远、颜欢、姜波、谢佳宁、宋亦然、许放、周輖、曹师韵、时元皓、许海林、张志文、刘慧、张矜若、尚凯元、谢亚宏、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)