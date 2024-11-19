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中国代表：乌克兰危机能否早日停火止战相当程度上取决于美国

2024年11月19日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月18日电　中国常驻联合国副代表耿爽18日表示，围绕乌克兰危机，国际社会推动实现和平的条件正在逐步累积。乌克兰危机能否早日停火止战、实现政治解决，在相当程度上取决于美国的态度和表现。

　　耿爽当天在安理会乌克兰问题高级别公开会上表示，乌克兰危机当前正处在关键时刻。一方面，地面战事仍在持续，人道危机日益严重，外溢影响不断加剧，冲突双方相互袭击呈扩大态势。另一方面，国际社会围绕乌克兰危机的讨论愈发向谈判聚焦，各国人民对和平的期盼越来越强烈，国际社会推动实现和平的条件正在逐步累积。

　　耿爽表示，今年9月，中国、巴西等“全球南方”国家举行部长级会议，发起成立乌克兰危机“和平之友”小组，共同呼吁遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则。我们再次呼吁冲突当事方展现政治意愿，早日开启和谈，再次呼吁国际社会为此提供支持、创造条件。

　　针对美国代表的发言，耿爽表示，美方再次对中方污蔑抹黑，甩锅推责，我们对此坚决反对。乌克兰危机的爆发与持续至今与美国有很大关系，未来能否早日停火止战、实现政治解决，在相当程度上也取决于美国的态度和表现。希望美方的所作所为能经得起后人的评说和历史的检验。

　　耿爽在第二轮发言中表示，当前要求和平的呼声高过叫嚣战争的鼓噪，推动团结合作的努力高过挑动对立对抗的图谋。希望美方能够明白，刻意扩大危机、延长战争，借机打压其他国家，推进自身地缘战略，这种图谋不会得逞。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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