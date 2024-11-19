新华社法兰克福11月19日电（记者单玮怡 刘向）2024年欧元金融周“中国日”活动18日在德国法兰克福举行。与会中德代表认为，中德双方经贸投资合作存在重要机遇和广泛空间，期待双方增进互利合作，共同为世界经济注入更多稳定性和正能量。

德国央行德意志联邦银行副行长扎比娜·毛德雷尔在致辞中表示，在全球形势不断变化的背景下，德中两国可以相互学习、交流，共同开拓可持续发展的未来。像“中国日”这样的对话活动弥足珍贵。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬表示，当前变局下，中德作为全球第二、三大经济体，更应携手合作。中德合作并不局限在双边层面，双方各有所长，未来合作新增长点还在于共同开拓第三方市场。

上海市副市长华源指出，期待扩大和深化上海与欧盟、与德国的互利合作，希望欧洲金融机构在上海深化金融高水平对外开放中发挥更大作用。

中国银行副行长张小东表示，中国银行多年来深耕德国市场，积极助力中德、中欧经贸金融互通，期待与各界合作伙伴携手为中德经贸金融合作和社会发展贡献力量。

欧元金融周每年11月在法兰克福举行，是欧洲金融银行业规模最大的信息交流平台之一。作为今年欧元金融周的首场活动，“中国日”活动旨在探讨中国与德国、欧洲财经领域合作的前景与机遇。

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