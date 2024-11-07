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联大一委再次高票通过中国提出的和平利用科技决议

2024年11月07日14:50 | 来源：新华网
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新华社联合国11月6日电 联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）6日再次高票通过中国提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议草案。

该决议倡导统筹发展和安全，要求促进科学技术的和平利用，维护各国发展权利。决议充分肯定国际社会为促进和平利用科技所作的努力，同时指出广大发展中国家受到日益严重的歧视性管制，敦促有关国家停止滥用出口管制等错误做法。决议呼吁联合国会员国共同研究制定促进和平利用科技的指导原则，并决定继续在联合国大会审议相关问题。

中国裁军大使沈健在会上表示，自2021年决议首次通过以来，国际社会更加重视和平利用科技对实现普遍安全和可持续发展的战略意义。与此同时，随着时代的发展，促进科学技术的和平利用有了新的内涵和新的使命，面临新的挑战。

沈健强调，各国在实施出口管制的同时，应根据相关国际法履行促进科技和平利用的义务，支持相关国际合作，避免设置不合理障碍；相关防扩散出口管制机制应广泛听取其他国家意见，避免被个别国家用于地缘政治目的、寻求技术和贸易垄断。

这是2021年以来联合国大会第三次通过同名决议。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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