新华社纽约11月3日电 美国大选手记｜总统选举沦为“赌博游戏”

新华社记者

《是的，您现在可以投注美国大选》《准备好您的赌注：选举赌博在美国成为主流》……2024年美国总统选举，少不了民主、共和两党候选人相互攻讦的“名场面”，而首次允许合法押注大选结果也备受舆论关注。大选变“赌场”，“美式民主”又“上升”到新的层次。

美国华盛顿特区巡回上诉法院10月2日裁定，博彩类产品在线交易平台卡尔希可继续提供美国大选相关的投注合约，同时驳回联邦监管机构商品期货交易委员会有关禁止此项活动的请求。卡尔希当日便推出了针对今年美国大选结果的交易产品并发表公告说，美国居民百年来首次可完全合法地对大选结果进行预测交易。

根据11月2日的行情，美国人可选择以56美分的价格买入预测美国前总统特朗普赢得大选的合约。如果特朗普最后获胜，买入者就可得到1美元，反之就将失去这56美分。投资者也可用45美分的押注赌特朗普落败。

卡尔希就今年美国大选推出数十种合约。卡尔希市场研究负责人杰克·萨奇10月31日说：“截至目前，投资者在大选预测方面持有5000万美元的未平仓合约，总交易量超过1.25亿美元。卡尔希所有的大选相关产品交易量已超过2亿美元。”

卡尔希在得以名正言顺进入今年大选预测市场后，其关于两名总统候选人赔率的走势成为一些投资者观察选情的窗口，特朗普本人和支持者就多次援引对特朗普竞选有利的博彩市场数据。

过去几天，特朗普和民主党候选人哈里斯的胜率差距在博彩市场上迅速收窄。11月3日，该平台数据显示，特朗普胜选率为51%，哈里斯胜选率为49%。美国舆论预测，一旦特朗普在总统选举中失利，其支持者可能会援引这些数据来“佐证”选举舞弊。

许多人质疑博彩平台本身将沦为被大选操纵的工具之一。《华尔街日报》10月18日曾报道，加密货币预测市场平台波利市场预测网站出现大笔交易押注特朗普获胜，将其获胜率一度推高到62%，而哈里斯获胜率只有38%，而10月初该平台上，两名候选人的获胜率还不相上下。还有报道说，波利市场预测网站的美国大选合约交易量约27亿美元，其中约三分之一为虚假交易。

金钱充斥“美式民主”并非秘密，允许押注美国大选结果是金钱政治在美国大行其道的又一注脚，说明“美式民主”在金钱化的道路上正在“更上层楼”。

(责编：刘叶婷、崔越)