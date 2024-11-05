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透视美国大选八大焦点议题背后的“美式民主”真相

2024年11月05日08:35 | 来源：新华社
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　　四年一度的美国大选为人们透视美国政治、经济、社会提供了“窗口”。美国皮尤研究中心、盖洛普公司等机构公布的民调结果显示，美国选民当前最关心、争议最多的议题包括通胀、医疗、暴力犯罪、教育、堕胎权、房价、页岩气开采、移民等。围绕这些话题，民主、共和两党总统竞选人提供了哪些解决方案？这些方案究竟有多少诚意？选民关心的事情为何迟迟得不到解决？新华社记者从美国选民关切和争议的八大焦点议题入手，调研采访，抽丝剥茧，试图揭开美国政坛乱象背后的“美式民主”真相。

　　2024年7月11日，顾客在美国加利福尼亚州福斯特城一家超市购物。新华社发（李建国摄）

　　（一）竞选人竞秀“药方”　高通胀沉疴难治

　　2024年美国总统选举期间，通货膨胀是美国选民关注的核心议题之一，控制通胀、降低生活成本成为民主党与共和党为拉拢选民必打的政策牌。两党候选人在竞选活动中大谈“通胀解决方案”，频频向选民许诺自己的政策能有效降低生活成本。然而，他们提出的政策主张是否切中了美国高通胀问题的症结、能否切实缓解通胀难题，在美国社会引发广泛质疑。

　　2023年12月24日，在美国纽约，民众在“纽约公共食品储藏室”排队领取免费食品。新华社发（郭克摄）

　　（二）医疗：被“冷处理”的“民生热点”

　　美国皮尤研究中心今年9月发布的一项民意调查结果显示，医疗保障是美国选民第二大关注议题，仅次于经济。然而，在2024年美国总统选举中，民主、共和两党候选人却鲜少触及这一议题。大选之下，“选票至上”的政客们无力解决民众关切，医疗保障成了两党都不敢深谈的“民生热点”。

　　2024年10月25日，人们在美国缅因州刘易斯顿市悼念枪击案遇难者。新华社发（朱子于摄）

　　（三）暴力犯罪为何野蛮生长

　　近年来，大规模枪击的案发地几乎覆盖全美，仇恨犯罪等暴力事件出现“令人不安的增长”，“零元购”在美国多个大城市频频发生……美国选民对犯罪问题和暴力事件的担忧激增，要求政府切实改善社会治安的呼声高涨。

　　在美国，政治体制相互掣肘、利益集团游说大行其道、种族歧视根深蒂固，种种因素都让治理暴力犯罪成为“不可能完成的任务”，而美国政客们却仍在夸夸其谈、旷日持久的辩论中无所作为。

　　2023年7月1日，在美国马萨诸塞州剑桥，人们手持标语在哈佛大学校园举行游行，抗议美国联邦最高法院做出的招生政策判决。新华社发（朱子于摄）

　　（四）教育：美式党争之下校园难有净土

　　近年来，政治极化使得美国两党的教育政策出现明显“党争”迹象，美国2024年总统选举两党候选人提出的教育纲领截然不同，甚至有专家表示“从未见（两党关于）美国教育的观点如此分裂”。

　　美国在教育上的投入位于主要国家前列，然而多份民调显示，近年来美国民众对基础教育和高等教育的信心普遍下降。美国党争“入侵”教育领域，不断加剧的政治极化导致教育议题武器化，两党在教育议题上的激烈对立与政治拉锯，阻碍了教育体系改善和长期稳定发展。

　　2024年10月25日，美国民主党总统候选人哈里斯在得克萨斯州休斯敦举行竞选集会，聚焦女性生育自主权。这是一名女子在集会上自拍。新华社记者徐剑梅摄

　　（五）权力游戏中的“生命之争”

　　长期以来，堕胎在美国被认为是“争议最大、最情绪化”的话题。随着2022年6月“罗诉韦德案”被推翻，堕胎权议题再次成为全美焦点，也是今年美国大选的核心议题之一。然而，堕胎权在美国已经成为一个被操纵的政治符号，映射出的是唯利是图的政党、利益集团的渗入、反复横跳的政客……这场“生命之争”被政治化、党派化，将美国社会深深撕裂。

　　这是2023年12月23日在美国纽约拍摄的无家可归者。新华社发（郭克摄）

　　（六）居者有其屋？——难圆的“美国梦”

　　美国民调机构盖洛普公司一项民调显示，持续维持高位的价格和长期存在的供应缺口，让住房难成为高通胀之外，美国家庭当前最关注的又一个热点问题。

　　2024年美国大选期间，民主、共和两党都为解决住房难题开出不少“药方”。但分析人士认为，美国住房问题是系统性的，与美联储货币政策负面影响、美破坏全球产供链稳定以及地方政府政策缺失等因素密切相关；两党总统候选人提出的对策治标不治本且自相矛盾，实难奏效，只不过是将住房问题异化为捞取选票的工具。

　　2022年3月8日，一辆运油车驶过美国纽约街头。新华社发（迈克尔·内格尔摄）

　　（七）页岩气狂欢与乡下人悲歌

　　过去20年，水力压裂法引发页岩气革命，一些美国人通过把地租给钻探商而同样大发横财。然而，资本和油气企业在这场狂欢中赚得盆满钵满，水力压裂法开采引发的环境和健康问题却由更多“乡下人”承受。

　　今年美国总统大选，为争夺“摇摆州”宾夕法尼亚，共和、民主两党围绕是否禁止水力压裂法开采大做文章。党争之下，页岩气成了一枚牟取政治私利的棋子。

　　2022年5月6日，在美国华盛顿，一家超市的员工在收银台旁工作。新华社发（沈霆摄）

　　（八）移民：既需要又抗拒，最终成为“替罪羊”

　　美国在历史上因大量移民的涌入而获得发展。然而如今，非法移民问题在美国持续发酵，引发美国新的种族歧视与身份认同撕裂。美国民主、共和两党迎合不同阶层选民群体诉求大打“移民政策牌”，提出的政策主张充满政治算计，难以切实执行。移民问题加剧社会矛盾的一大原因在于，在政治极化和贫富分化加剧背景下，普通民众生活愈加艰难，“非法移民冲击美国社会”的说法被渲染，新移民成为美国内部矛盾的“替罪羊”。

　　（记者：曹筱凡 高文成 长远 柳丝 刘亚南 许苏培 阚静文 于荣 胡若愚 杨天沐）

(责编：刘叶婷、崔越)

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