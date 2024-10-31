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美国大选手记丨在美国宾州，“不谈政治才能和睦相处”

2024年10月31日13:49 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月30日电　美国大选手记｜在美国宾州，“不谈政治才能和睦相处”

　　新华社记者颜亮　胡友松

　　宾夕法尼亚州是2024年美国总统选举的关键摇摆州。记者日前走访宾州的北安普敦、巴克斯、兰卡斯特等县，发现这里的选战之激烈、选民之分裂超乎想象。

　　宾州有19张选举人票，可谓7个摇摆州中的“大块头”。该州东部的费城和西部的匹兹堡是民主党大本营，中间的乡村地区则是共和党的票仓。这与美国全国的选举版图相似，因而有人戏称宾州为“宾夕法尼亚合众国”。

　　2016年，特朗普在宾州以48.2%对47.5%险胜希拉里，打破关键“蓝墙”。2020年，拜登则以50%对48.8%战胜特朗普。今夏，特朗普在宾州演讲时遭遇未遂暗杀，令这里的选情更加扑朔迷离。

　　记者驾车驶过高速路或州际公路，道路两旁不时出现两党候选人的大型广告牌。这些广告牌或宣称自己能拯救美国，或指责对手将毁掉美国。

　　在城镇或郊外的住宅区，支持特朗普或哈里斯的标语交替出现在住户草坪。时常可见社区小路一侧是红，另一侧是蓝，让人有遭遇巷战之感。一些十字路口的公共空地上插满了标语，仿佛每个角落都弥漫着硝烟。

　　最新数据显示，双方的竞选活动在10月1日至16日耗资高达5亿美元，其中宾州更是“烧钱大户”。据美媒统计，哈里斯已获81名亿万富翁背书，特朗普则有52名亿万富豪支持。

　　力挺特朗普的美国首富马斯克近期频频到宾州助选，还在摇摆州面向选民推出“百万美元大抽奖”活动，引发美国司法部“特别关注”。前总统奥巴马、美职篮（NBA）球星约翰逊则全力帮着哈里斯争取非裔选票。

　　双方都“很重视”负面宣传，试图通过激发仇恨提高投票率。美国全国广播公司民调显示，大约80%的民主党人和共和党人表示，对方政党可能毁掉美国。

　　民主党基层工作者珍妮女士告诉记者，“我们必须通过选举保住‘我的身体我做主’的权利”。“如果我们输了，这也许是最后一次总统选举。”她说，宾州的民主党基层组织最近创造了一项拉票纪录：一天之内敲了10万住户的门。

　　在一家特朗普纪念品商店，一位正在挑选纪念品的女士说：“我常常早上5点去体育馆排队参加特朗普集会，这样就可以站在场内前三排。我们的国家面临严重的通胀和非法移民问题，这次选举是拯救美国的最后一次机会。”

　　民调显示，双方在全国7个摇摆州要么打平，要么相差一两个百分点，如此胶着的局面史上罕见。与前几次总统选举不同，接受记者采访的多名人士，无论政治倾向如何，都认为最终结果很难预料。

　　选战的白热化进一步加剧了社会撕裂。一家五金店的经理说：“在我们社区，只有不谈政治，大家才能和睦相处。”

　　“大选是家里的禁忌话题。”一名男大学生告诉记者，“我是受自由主义教育成长的一代，支持民主党，而家人多是倾向共和党的保守派”。

　　《华盛顿邮报》专栏作家哈米德最新文章说，太多美国人将同胞视为不可救药的敌人，而不是单纯的反对者。两党争论已经很少关注具体政策，社会极化已成常态。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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