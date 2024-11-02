人民网内罗毕11月1日电 （记者黄炜鑫、通讯员王军杰）南苏丹瓦乌消息：中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵、医疗分队300余名官兵日前全部被授予联合国“和平荣誉勋章”，以表彰他们为维护南苏丹和平稳定与发展作出的突出贡献。联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）各级官员、中国驻南苏丹大使马强等160余名嘉宾参加授勋仪式。

授勋官兵庄严列队。王军杰摄

“和平荣誉勋章”是联合国为表彰在维和行动中具有突出贡献的工作人员所设立的勋章，是联合国表彰维和人员的最高荣誉。

授勋仪式开始，联南苏团部队司令在中国维和部队指挥官的陪同下，检阅了中国维和部队的仪仗方队。随后，维和官兵迈着整齐有力的步伐走过主席台，分列式阅兵过程中，全场受邀嘉宾纷纷起立向维和官兵致敬。

联南苏团司令检阅中国维和官兵。马骞摄

分列式接受各国来宾检阅。王军杰摄

联南苏团部队司令莫汉中将，中国驻南苏丹大使马强，西战区司令多米尼克准将，西战区副司令雷达尔上校，代理民事主管库阿西·利奥波德同时为中国维和工兵、医疗分队官兵代表颁授联合国“和平荣誉勋章”。

联南苏团部队司令莫汉中将为维和官兵授勋。秦贵君摄

中国驻南苏丹大使马强为维和官兵授勋。谢坤摄

联南苏团西战区司令多米尼克准将为维和官兵授勋。孙千摄

联南苏团部队司令莫汉中将致辞，并向中国工兵分队、医疗分队颁发嘉奖令。

中国驻南苏丹大使马强表示，第14批维和工兵和医疗分队作为中国派驻南苏丹的关键力量，一直坚定践行中国和平主张，在联南苏团领导下，一直致力于地区和平重建。

中国驻南苏丹大使马强发言。孙千摄

自部署以来，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和部队官兵高标准完成多项联合国授权任务，为数十万民众打通物资补给线和急诊就医生命线，始终在维护和推进南苏丹和平进程上不懈努力。

授勋仪式中，维和工兵和医疗分队还为到场嘉宾带来了匕首操、工程机械特技、格斗术、舞蹈、刺杀操等表演，其中，利用挖掘机写书法、开瓶盖等精细操作，有力彰显了维和官兵的精湛技能，刺杀操、格斗术等军事技能表演虎虎生威，充分展现了中国军人的血性胆气，赢得到场嘉宾的阵阵掌声。

工程机械特技展示。王军杰摄

工程机械表演写书法。王皓宇摄

刺杀操表演。王军杰摄

此次授勋仪式，既是对中国维和官兵一年来辛勤工作的高度肯定，也是对中国军人积极投身维和事业的激励和褒奖。全体维和官兵怀着一致的目标追求、一致的使命任务、一致的信念情怀，圆满完成多项联合国授权任务，为助力地区和平发展，提供了力量。

自去年12月部署至南苏丹任务区以来，中国维和工兵分队高标准完成了主补给线道路修复、机场设施修缮、板房搭建、人道主义援助等各类维和行动，先后11次深入当地村落、学校实施慰问救助和义务巡诊，捐赠物资53类12800余件，累计完成350余公里主补给线修复任务，为瓦乌、科瓦乔克和阿维尔3个基地提供百余项小型工程支援保障。

维和官兵整齐列队。邓原淘摄

维和医疗分队为联南苏团提供16次紧急医疗后送，接收住院40余人次，救治病患1400余人次，并先后多次深入学校、村庄开展文体物资捐赠、急救技能帮带和义诊医疗帮扶等形式多样的人道主义援助活动，累计捐赠各类物资30余类、7000余件。两支维和分队在维护和平中凝聚了广泛共识、收获了深厚友谊，赢得联南苏团和当地民众的高度赞誉。

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