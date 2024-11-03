新华社北京11月3日电 题：美国大选“月月惊奇” 美国民众“步步惊心”

新华社记者柳丝 孙丁 熊茂伶

美国大选素来有“十月惊奇”一说，即选举前的10月有时会有突发事件影响选举结果。但2024年美国大选年的惊奇事件层出不穷，堪称月月有“惊奇”。美国心理学会每年都会调查美国人精神压力的主要来源，今年10月发布的报告显示，今年的大选已成为美国民众的一个重要压力来源，民众担心选举结果引发政治暴力，甚至导致“美国民主的终结”。这场被美国媒体预言为“史上最撕裂”的选举即将上演，而日益紧张的政治气氛让美国民众“步步惊心”。

一月：对峙！得州和联邦政府边境“斗法”

1月，美国联邦政府与共和党人主政的得克萨斯州因移民问题发生冲突，得州国民警卫队在美墨边境设置带刺铁丝网等屏障拒绝移民进入，同时也将美国联邦执法人员拒之门外，双方一度引发武装对峙。

“边境危机”凸显民主、共和两党在移民问题上的对立与撕裂，移民问题也是今年美国总统选举和国会改选的热点议题。此前，得州、佛罗里达州等共和党人主政的州政府多次用大巴或飞机将非法入境移民转运至民主党人主政的城市，作为向民主党发难的“武器”。“铁丝网”“转运移民”成为美国党争的缩影，两党政客为选举利益不断将移民问题推向极化和对立，深深撕裂美国社会。

二月：荒唐！前总统“带货”卖鞋

2月17日，美国前总统特朗普现身宾夕法尼亚州费城鞋展，化身“带货达人”，推介其本人同名品牌运动鞋。这款鞋售价达399美元，限量发行1000双。就在前一天，特朗普收到纽约州“天价”罚单。该州法官裁定，特朗普因夸大净资产欺骗银行提供更好贷款条件须支付约3.55亿美元罚款。

“特朗普被罚款”本是美国头条新闻，不想却被“特朗普卖鞋”抢走了“流量”，转移了舆论焦点。美国《纽约时报》首席时尚评论家瓦妮萨·弗里德曼在文章中写道：人们的注意力很容易被这件事的荒唐所吸引——一个前总统，竟然在卖运动鞋！

另一方面，美国运动鞋文化盛行，许多年轻人和非洲裔“爱鞋如命”。美联社文章指出，特朗普团队希望特朗普可以拉拢更多年轻选民和少数族裔选民，特别是非洲裔男性。

三月：退了！国会现提前离职潮

3月22日，美国科罗拉多州联邦众议员、共和党人肯·巴克正式离职，提前数月结束了自己在国会的工作。担任众议员9年多的巴克在接受美国有线电视新闻网采访时称，众议院已经成为“争吵和胡言乱语”的荒地，过去一年是他在国会工作期间“最糟糕的一年”，“与前议员们交谈后，我们发现这是四五十年来在国会工作最糟糕的一年”。

据美国广播公司今年3月统计，美国本届国会已有48名众议员离职或宣布将离职，占众议员总数的11%，人数超过往年。美国《华盛顿邮报》说，过去40年，从未有过“这么多”众议员主动提前结束任期，并且没有继续担任其他公职的计划，“大规模辞职冲击国会”。

不少选择“走人”的议员都将离职原因归咎于两党之间的恶斗和各自政党的内斗。从枪支管控到非法移民，美国两党在诸多议题上相互攻击掣肘，导致各种社会问题长期得不到解决、愈演愈烈。这波国会山“退群潮”，在很大程度上反映出处在美国政治顶端的人也开始对美国政治体制产生幻灭感。

四月：内战！虚构电影映射“两个美国”

19个州宣布脱离美国联邦，联邦调查局被解散，林肯纪念堂被炸毁，白宫陷落……这是4月12日在美国上映的电影《美国内战》中描绘美国再次陷入内战的末日景象。这部电影上映的时间颇有讲究，163年前的4月12日，美国南北战争爆发。

电影内容虽是虚构，却映射出当今美国撕裂与对立的现实，呼应了现实中美国人的焦虑。美国《滚石》杂志说：“你可能会不小心把影片的未来设定误认为是现在。”《大西洋》月刊写道：“在这个政治极化的时代，这部电影引发了令人不安的共鸣。”

近年来，美国政治乱象迭出，社会治理陷入困境，制度运转滞涩，极端行为和混乱状况已成“常态”。英国皇家国际事务研究所副研究员布鲁斯·斯托克斯说，如今，美国在意识形态和政治方面的分歧比19世纪50年代以来的任何时候都要大。美利坚合众国已成为“美利坚分众国”，实际上有“两个美国”，而且它们已处于交战中。

五月：有罪！史上首位前总统被刑事定罪

5月30日，美国纽约市曼哈顿一家法院的陪审团裁定，特朗普为隐瞒2016年美国总统选举期间向一名成人电影女演员支付的13万美元“封口费”，伪造商业记录，违反纽约州相关法律，34项刑事指控成立。美国此前从未出现过前总统在刑事案件中被起诉，更不用说被定罪。美国媒体纷纷使用“历史性”“前所未有”等说法描述此事。

特朗普称这起案件是民主党针对他的“猎巫行动”和“政治攻击”，共和党方面也借机抨击美国司法系统不公，称其被“政治化”“武器化”。美联社文章写道，美国被推入了“未知领域”。“混乱”“撕裂”“怨恨”“焦虑”……美国媒体和学者在谈论今年大选时不约而同地选择了这些词汇。在政治极化的背景下，民主、共和两党对抗不断升级，乱象怪事层出不穷。特朗普“历史性”被定罪无疑将加剧双方对立和纷争。

六月：啃老！史上首位在任总统子女获罪

6月11日，美国总统拜登之子亨特·拜登被特拉华州一陪审团裁定关联非法持枪三项重罪罪名成立，成为美国史上首位被定罪的在任总统子女。

亨特被判有罪给美国民主、共和两党互相攻讦提供了机会，使本已异常激烈的美国大选局势更加紧张。亨特和前总统特朗普都已被定罪，他们都声称自己是政治的受害者。特朗普竞选团队发表声明称，审判“只不过是分散人们对拜登家族所犯更严重罪行的注意力”。《纽约时报》评论称，民主党人则借机排队展示他们对刑事司法体系的尊重。

美国有线电视新闻网说，亨特案延续了法庭成为竞选活动延伸的趋势，“在政治两极分化严重的时代，美国可能正在走上一条危险的道路”。

七月：子弹！特朗普遭遇未遂刺杀

7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会上发表演讲时，遭遇“未遂刺杀”。几天后，特朗普正式接受提名，第三次成为共和党总统候选人。枪声引发现场恐慌，美国特勤局人员将特朗普团团围住，特朗普挥舞着拳头以示反抗。特朗普事后在社交媒体平台说，他“右耳上部被子弹击穿”。

美联社说，这起袭击是1981年时任总统罗纳德·里根遭枪击以来，针对美国总统或总统候选人的最严重刺杀图谋，美国政治“深度极化”导致政治暴力加剧的现象再次受到关注。美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默在社交媒体上说，特朗普遭遇未遂刺杀是“政治极化的美国”所能发生的“最糟糕事件”，“预示着未来更多的政治暴力和不稳定”。

八月：走人！民主党“临阵换将”

8月22日，美国副总统哈里斯在伊利诺伊州芝加哥市举行的民主党全国代表大会上宣布，正式接受民主党总统候选人提名。在约一个月前的7月21日，拜登在党内高层施压和竞选“金主”威胁下“被迫”退选。哈里斯顶替拜登对阵特朗普“重置并重塑”了今年美国总统选举。

拜登退选前与特朗普相互指责对方“威胁美国民主”。哈里斯“补位”后，一边批评特朗普的政策主张，一边反复强调特朗普的犯罪记录，称其会让美国陷入“混乱、恐惧和仇恨”。特朗普猛烈回击，多次表示哈里斯成为民主党总统候选人“不具合法性”。

对于双方阵营激烈的相互攻击，美国媒体和专家认为，哈里斯和特朗普将展开一场持续到最后的“缠斗”，而两人间的斗争是这个国家分裂的缩影。美国非营利组织阿拉伯裔美国人协会主席詹姆斯·佐格比警告说，无论哪一方在选战中胜出，恐怕美国都将变得更加撕裂，美国“脆弱的民主”将面临更大的风险。

九月：谎言！电视辩论“骗”出新高

“他在撒谎。”“她在撒谎。”9月10日，哈里斯与特朗普在关键“摇摆州”宾夕法尼亚的费城进行首场电视辩论。整个辩论过程中，两人在互怼上火力全开，不惜进行人身攻击，频频指责对方撒谎。据美国《纽约时报》统计，整场辩论，哈里斯共发言37分41秒，其中17分25秒用于攻击特朗普；特朗普共发言43分03秒，其中12分54秒用于攻击哈里斯。另据美国媒体进行的“事实核查”，两人辩论过程中充斥着谎言和误导。

随着选战进入“冲刺阶段”，这场选举“真人秀”再度凸显大选年背景下美国不断加剧的政治撕裂和极化。美国时政新闻网站Axios刊文写道，越来越多迹象表明，这是一场“火药桶”上的选举。在政治极化、政治暴力、虚假信息、历史性诉讼等多重因素催化下，一场“完美风暴”已酝酿许久，山雨欲来。“11月的美国，注定风雨大作。”

十月：撒钱！超级富豪下场助选

今年美国大选迈入名人名流们亲自下场捐款拉票的新阶段。

10月19日，在宾夕法尼亚州举行的一场为特朗普竞选造势的活动上，美国科技企业家、超级富豪埃隆·马斯克把一张100万美元的支票给了现场一名观众。此前，马斯克在网上发起一项支持美国宪法的在线请愿书，并宣布在11月5日美国大选选举日前，每天向一名请愿书签署者发放100万美元。路透社文章写道：“这笔钱是马斯克利用其巨大财富影响特朗普同哈里斯激烈选战的最新例证。”

哈里斯同样有“金主”助阵。《纽约时报》网站10月22日报道，在连续数十年不参与政治之后，跻身全世界最富有者行列的微软公司创始人比尔·盖茨向哈里斯捐款5000万美元。

《福布斯》杂志统计，哈里斯获得大约80名亿万富翁支持，特朗普得到大约50名亿万富豪相助。据美国广告追踪公司AdImpact预测，2024年美国总统选举将是有史以来最昂贵的一次。这再度诠释加州前州议会议长杰西·昂鲁1966年的那句名言——“金钱是政治的母乳”。

(责编：艾雯、张悦)