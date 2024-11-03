人民网阿尔及尔11月2日电 （记者郝瑞敏）当地时间11月1日晚，阿尔及利亚各地灯火辉煌，热烈庆祝反对法国殖民统治的独立革命爆发70周年。为纪念这一历史性时刻，中国企业奉献了震撼的焰火与先进的无人机表演，为阿尔及利亚民众带来了一场前所未有的视觉盛宴。59场焰火表演覆盖阿尔及利亚58个省份，一场宏大的无人机秀更是点亮了首都阿尔及尔的夜空，既增添了庆典的气氛，也促进了中阿两国的交流合作。

民众争相拍照打卡中国公司组织的绚丽烟花秀 人民网记者 郝瑞敏摄

无人机队形在空中变幻出图案 人民网记者 郝瑞敏摄

无人机队形在空中变幻出图案与文字 人民网记者 郝瑞敏摄

无人机队形在空中变幻出图案与文字 人民网记者 郝瑞敏摄

绚丽烟花秀 人民网记者 郝瑞敏摄

焰火表现现场 人民网记者 郝瑞敏摄

夜幕降临之际，五彩斑斓的焰火在阿尔及利亚各地夜空中绽放，点燃了无数民众的热情。在首都阿尔及尔军官俱乐部的主会场，焰火与1000架无人机的协同演出尤为瞩目。精心编排的无人机队形在空中变幻出图案与文字，讲述着阿尔及利亚从殖民统治走向独立、再到快速发展的历史篇章。包括阿领导人和各国驻阿使节在内的观众都沉浸在这场震撼的视觉体验中。

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