新华社北京10月31日电 题：“187比2”，两种世界观的博弈

新华社记者叶书宏

纽约当地时间10月30日，第79届联合国大会上，与会国以187票赞成、2票反对、1票弃权的压倒性优势，通过了“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议案。从1992年开始，联大每年都会就古巴提出的要求美国解除封锁的决议草案进行表决，相关决议多年得到国际社会压倒性支持，传递出国际社会捍卫公平正义、反对霸权主义的共同呼声。

美国一直把古巴视为眼中钉、肉中刺，不能容忍自己眼皮底下建立起一个自主选择发展道路的社会主义国家，千方百计要根除这个“心腹之患”。20世纪60年代以来，美国制裁古巴的经济措施更是越来越体系化、法律化，直至形成一套完整系统的经济封锁工程，实质就是禁止美国公司与古巴做生意，并威胁制裁任何与古巴有经济往来的第三国企业，最终目的是从经济上彻底扼杀古巴。

第42届古巴国际旅游博览会5月2日在古巴谢戈德阿维拉省国王花园群岛开幕。古巴总理马雷罗在开幕式上说，古巴将继续推动旅游业复苏，并促进旅游业与经济其他行业融合发展。新华社记者 林朝晖 摄

面对美国的霸权主义和强权政治，古巴人民坚决斗争，成功顶住了美国压力，并赢得了国际社会的广泛同情和支持。即使在美国国内，民调显示多数美国民众反对政府敌视古巴政策。世界卫生组织美国委员会曾指出：“美国对古巴的封锁违背了《联合国宪章》《美洲国家组织宪章》《日内瓦公约》和有关战争时期善意对待平民公约等所规定的人权基本准则，何况美古两国还未处在交战状态。”“我们的结论是，禁运意味着对古巴人民的健康造成进一步伤害，乃至死亡。”

美国对古巴“以大欺小”式的单边封锁遭到了国际社会的普遍谴责，其中包括越来越多美国的盟友。欧盟就曾数次发表声明，对美国针对古巴的制裁法案提出批评。美国为何对一个人口只有自己三十分之一、领土面积只有自己八十五分之一、经济总量更是只有自己二百五十六分之一的小国采取如此不得人心甚至有违人道的高压政策，美国国务院前官员马洛伊说得明白：“让古巴政府失去国内支持唯一可行的办法就是制造经济困难，从而引起古巴老百姓不满和失望……一条有效的捷径就是切断古巴资金的补给，这样在古巴就会出现饥荒和大批失业，古巴政府也就会垮台。”

美国对待古巴的方式，复刻了自己对待世界的模式。一是单边主义，制裁古巴远超古美双边关系范畴，广泛涉及其他国家利益，但美国不顾国际社会反对，单方面采取伤及他国利益的制裁措施；二是破坏国际规则，美国对其他国家之间进行正常的自由贸易横加干涉和阻挠，违反世界贸易组织规则；三是“美国例外论”，美国依据两部国内法制裁其他国家公司或个人，无异于向国际社会宣布美国法律具有海外效力，其治外法权性质反映出美国蔑视国际法，把本国法强加于国际社会的企图，其实质是以本国立法规训世界，建立“基于美国规则的国际秩序”；四是冷战思维，美国固守冷战遗风，不断强化对古敌视封锁，试图剥夺其自主选择发展道路的权利……

9月30日，第79届联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部落下帷幕。新华社记者 李睿 摄

59、88、101、117、137、143……184、185、187、187。这是自1992年至2024年联大就“必须终止美国对古巴实施单边经济制裁”进行32次投票中投赞成票的数量，一个明显趋势就是，支持解除美国对古巴封锁的国家越来越多，已经形成了压倒性国际共识。这一全球正义聚浪成潮的过程，也是战后国际力量对比深刻调整、群体性崛起的“全球南方”积极推动构建更加公平合理国际秩序的历史进程。看看近年来联合国的投票结果，这股潮流也体现在联合国有关巴以问题的投票表决中，体现在乌克兰危机之后越来越多国家拒绝选边站队的立场姿态中。

当今世界，和平发展与分裂对抗，两股力量交织博弈，共同塑造着未来的国际秩序。然而，历史和现实一再昭示，唯我独尊、分裂对抗的世界观只会加剧国际紧张局势，阻碍全球合作，最终损害的是所有国家的利益。和平发展、合作共赢才是未来人类社会共存的方向，而这股推动历史前进的力量正在不断积聚。

(责编：崔译戈、徐祥丽)