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各国鲜果，共“飨”中国市场

2024年11月04日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　在位于泰国尖竹汶府的优果东明水果厂，经过分拣和清洁处理的榴莲按品级分类整齐堆放、等待装箱。
　　本报记者 白元琪摄

　　波兰格鲁耶茨县一家苹果加工企业内，当地工人正在分拣苹果。
　　本报记者 禹丽敏摄

　　肯尼亚奈瓦沙湖畔的一家牛油果加工厂内，当地工人正在分装牛油果。
　　杜功明摄

　　在优果东明水果厂，当地工人对榴莲进行清洁处理。
　　本报记者 白元琪摄

　　10月20日上午，中老铁路（万象—昆明—北京·平谷）国际冷链专列暨“京滇·澜湄线”首发接车仪式在位于北京市平谷区马坊镇的京平综合物流枢纽举行。首批390吨老挝新鲜香蕉顺利抵达北京。
　　本报记者 潘俊强摄

　　肯尼亚牛油果、波兰苹果、泰国榴莲……近年来，越来越多世界各地的优质水果进入中国市场，丰富了消费者的“果篮子”。持续开放的市场、多样化的便利政策、日益完善的交通基础设施，让越来越多的中国消费者轻松尝“鲜”，也让许多国家的果农和果商品尝到中国市场的甜蜜机遇。

　　　

　　“迎来更加广阔的出口空间”

　　本报记者  黄炜鑫

　　肯尼亚山脚下一家牛油果园里，3000多棵果树整齐排列，翠绿的牛油果挂满枝头。这里位于赤道地区，日照充足、降水充沛、昼夜温差大，独特的气候环境造就了高品质的牛油果，每年的3月到11月都是牛油果产季。

　　果园主人查德·瓦富拉正和工人一起在果树间穿梭忙碌，他们手中的篮子里很快就装满了圆润饱满的牛油果。“今年是这片果园的首次丰收。这些牛油果不仅个头大，而且肉质紧实、口感细腻，根本不愁销路。”瓦富拉说。

　　“有没有收到中国市场的订单？”记者问。

　　“当然有！这批牛油果正是为中国客户准备的。我们马上会把果子送到加工厂进行处理，然后就发往中国。”瓦富拉笑着回答。

　　奈瓦沙湖畔的牛油果加工厂内，机器轰鸣，工人们正忙着对新运来的牛油果进行筛选、清洗、熏蒸、包装。瓦富拉也是这家工厂的生产主管，工厂对出口牛油果的品质要求近乎苛刻。瓦富拉说：“每一批运往中国的牛油果都是经过精挑细选的。牛油果要饱满圆润，全身鲜绿色，不深不红，没有伤痕或黑点。”

　　处理后的牛油果，再次被装入货车运到首都内罗毕，再转运至肯尼亚东部的蒙巴萨港。在那里，它们将搭乘货轮，历经20多天的海上旅程，最终抵达中国上海。

　　肯尼亚是非洲最大的牛油果出口国。2022年1月，中肯签署肯尼亚鲜食鳄梨（牛油果）输华议定书。2022年8月，首批鲜食牛油果通过非洲农产品输华“绿色通道”运抵中国，肯尼亚成为首个向中国出口鲜食牛油果的非洲国家。肯尼亚主流媒体《星报》报道称，中国拥有14亿以上的消费者群体，是肯尼亚极为关注的新兴市场。

　　肯尼亚牛油果成功进入中国市场，不仅丰富了中国消费者的选择，也让许多肯尼亚农户受益。瓦富拉见证了进入中国市场给当地牛油果种植业带来的变化。他尤其提到，肯尼亚牛油果在中国国际进口博览会上亮相后，备受中国消费者青睐，激发了肯尼亚种植户的热情。“中国市场向外国企业打开大门，为肯尼亚的牛油果种植户带来前所未有的市场机遇。这两年，种植户的收入提高了不少。”

　　望着苍翠的果园，瓦富拉对未来充满期待，“中国市场是一片沃土，充满了无限可能。我相信，随着肯尼亚新鲜牛油果在中国市场的持续推广，我们将迎来更加广阔的出口空间。”

　　　

　　“期待更多波兰苹果销往中国”

　　本报记者  禹丽敏  李增伟

　　从波兰首都华沙驱车向南50公里，便抵达了风景如画的格鲁耶茨县。金秋时节，道路两旁连绵不绝的苹果园里，红彤彤的苹果挂满枝头，在阳光下闪耀着诱人的光泽。果园内，采摘、运货车辆往来不绝。

　　格鲁耶茨是波兰乃至欧洲最大的苹果生产基地之一，苹果产量约占波兰总产量的一半，素有“欧洲苹果园”之美誉。“格鲁耶茨苹果”这一品种凭借其卓越品质，荣获了欧盟地理标志保护证书。

　　波兰苹果种植历史悠久，许多果园都拥有百年历史。伴随着苹果加工产业的发展，如今波兰已经实现了苹果100%的机械化自动采摘。“许多苹果园逐渐联合起来，形成合作社，产生规模效应。”在格鲁耶茨的一家果园内，农业专家马特乌什·沃兹尼亚克指着远方让记者看，“在方圆20公里内，就有20多家苹果加工企业，这片区域每天能加工1000吨苹果。”

　　中国是波兰苹果拓展市场的重要方向之一。2016年年底，波兰苹果正式获准进入中国。2017年，首批波兰苹果经厦门口岸进入中国。随着共建“一带一路”持续推进，波兰果农迎来了更为广阔的商机。为了适应中国市场需求，波兰果园开始大面积种植符合中国消费者口味的苹果品种。据统计，2023年，中国从波兰进口苹果价值同比增长23.2%。

　　2013年，波兰老工业城市罗兹迎来首趟从成都开来的中欧班列。经过10余年发展，波兰已经成为中欧班列进入欧盟的重要门户。快速高效的班列为畅通产业链供应链提供了巨大帮助，列车源源不断地将中国制造送往欧洲市场，也将包括波兰苹果在内的欧洲商品运往中国。

　　相较于海运的40天时间，中欧班列只需14天就能将波兰苹果运抵中国。“中欧班列的开通，为波兰苹果销往中国市场提供了便利条件。”普瑞玛苹果公司董事长莫妮卡·普兹比尔斯卡表示。

　　“波兰苹果产业从业者非常看重中国市场。中国作为世界苹果的主要产区之一，其消费者对苹果的口味选择非常多样。”普兹比尔斯卡对中国市场颇有研究，“要在竞争激烈的中国市场上脱颖而出，波兰的苹果企业需要投入更多的时间和努力。我们会培育出更多样的苹果品种，以满足中国消费者的需求，期待更多波兰苹果销往中国。”

 

　　“让中国消费者品尝新鲜美味”

　　本报记者  白元琪

　　“砰！砰！砰！”猜维一手拿着榴莲，另一只手握着细木条轻巧地在果壳上敲打几下。通过辨音，猜维把八成熟的好果挑出来，对外表进行简单清理后，便快速送到下一道加工环节。

　　“每天下午4点左右，农户们就会陆续把榴莲运到工厂来。第一道工序就是检验果肉的成熟度。”猜维一边熟练地操作，一边向记者介绍。

　　猜维是泰国尖竹汶府优果东明水果厂的工作人员。尖竹汶府位于泰国首都曼谷以东约260公里处，被誉为泰国的榴莲之乡。记者来到工厂时，猜维和他的同事正在榴莲堆里忙碌着，分拣、点药杀菌、摆放晾干，每个步骤都井然有序。

　　在他身后，饱满的榴莲按照大小堆成一个个小山头，铺开数十米远。夕阳余晖下，榴莲闪耀着金灿灿的光芒，空气中也弥漫着浓郁的香气。

　　不远处，一字排开的冷柜货车已等候多时。司机师傅侬瓦刚洗漱完毕，“从这里出发，不到一天时间就能抵达泰老边境，交接货柜后再开回来。虽然辛苦，但是收入很不错！”侬瓦一边说着，一边准备出发。

　　榴莲是中国第一大水果进口品类。据统计，2023年中国进口142.6万吨鲜榴莲，其中92.9万吨来自泰国。中国市场的强劲需求，带动了泰国水果产业发展。泰国商业部数据显示，2024年尖竹汶府的榴莲产量预计突破56万吨，同比增长超4.3%。同时，山竹、龙宫果等热带水果的产量也迎来了快速增长。“我推荐了不少亲朋好友来水果加工厂上班，收入有保障，旺季的提成更是丰厚！”猜维开心地说。

　　“我们厂现在有400多人，分成了8个工种，经验丰富的工人总是供不应求。”优果东明水果厂厂长郝东明略显困倦，从办公室里走出来和记者打招呼，“虽然本地榴莲产季逐渐进入尾声，但市场需求依然旺盛。其他地区的新鲜榴莲源源不断地运来，工厂里十分繁忙，我们已经连续几个晚上加班了。”生意越来越好，郝东明今年准备再添置几个冷柜。

　　郝东明向记者介绍，目前陆运是泰国榴莲进入中国的主要方式之一。从泰国出发，榴莲先被运送到老挝，再转运至越南，最后通过广西凭祥友谊关口岸进入中国市场。随着《区域全面经济伙伴关系协定》的生效实施和中国西部陆海新通道的加速推进，陆运效率显著提升。“如今，泰国榴莲仅需3天便能抵达中国，让中国消费者品尝新鲜美味。”

　　夜幕降临，尖竹汶府渐渐热闹起来。水果加工厂里灯火通明，厂外道路上，运输车辆疾驰而过。侬瓦的货车也已离开工厂，满载着美味的榴莲驶向中国市场。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月04日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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