图为维和官兵与学习老师合影。庄小好摄

人民网大马士革5月15日电 （记者薛丹）近日，中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队、建筑工兵分队官兵前往黎巴嫩南部省提尔市开展献爱心送温暖活动。

活动中，我维和官兵向莫桑残疾人中心（学校）捐赠了课桌椅、书包、水杯等14类843件学习用品、文体器材和生活物资，并为师生们表演了文艺节目。通过趣味小游戏，培养残疾人自我接纳能力，助力他们的身心健康发展。