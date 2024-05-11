新华社联合国5月10日电（记者王建刚）第十次联合国大会紧急特别会议10日以143票赞成、9票反对、25票弃权的表决结果通过决议，认定巴勒斯坦国符合联合国宪章规定的联合国会员国资格，应被接纳为联合国会员国。

决议建议联合国安理会重新“从有利角度”审议巴勒斯坦以会员国身份加入联合国的申请。

中国、法国、俄罗斯等143国当天投了赞成票，美国、以色列等9国投了反对票，英国、德国、乌克兰等25国弃权。

这一决议赋予巴勒斯坦一些新的权利和特权，包括在联大主要委员会中任职，允许巴勒斯坦参与联合国召集的联合国及国际会议，但没有投票权。决议还赋予巴勒斯坦从今年9月联大第79届会议开幕以后，在参加联合国会议时的一系列权利和特权，包括其坐席安排和在发言名单上的顺序。

阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·伊萨·阿布沙哈卜代表阿拉伯集团向联大介绍了决议草案。他说，巴勒斯坦国已加入多项国际条约、遵守联合国宪章并满足建国要求，这表明它理应成为国际社会的正式成员。此外，已有140多个国家承认巴勒斯坦是一个国家。在巴以冲突持续的情况下通过该决议将有利于以“两国方案”解决危机，安理会必须对国际社会的意愿作出回应。

巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔在投票前表示，人们必须做出决定：支持一个民族在其祖先的土地上自由而有尊严地生活的权利，支持和平并承认巴勒斯坦人的权利。“投赞成票就是对巴勒斯坦存在的支持，这并不是针对任何国家……这是一种对和平的投资。”他的讲话赢得一片掌声。

以色列常驻联合国代表吉拉德·埃丹在投票后，用便携式电动碎纸机当场粉碎了联合国宪章小册子的封面。

4月18日，美国否决了一项关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的安理会决议草案。应多国政府请求，第78届联合国大会主席弗朗西斯决定于5月10日召开第十次联大紧急特别会议，并就阿联酋代表阿拉伯集团提交的一份决议草案进行表决。

巴勒斯坦目前为联合国观察员国。巴勒斯坦2011年9月向时任联合国秘书长潘基文递交成为联合国会员国的正式申请，但未获安理会通过。当时，由于美国在此问题上的强硬立场，巴勒斯坦暂停了申请。

根据联合国接纳新会员国的规则，申请加入联合国的国家须经安理会推荐，再由联合国大会决定，才能获得联合国会员国资格。如果安理会建议接纳该国，则该建议将递交联合国大会审议，须有三分之二多数会员国投赞成票，联合国大会才能接纳一个新会员国。联大接纳新会员国的决议通过当天，会员国资格正式生效。

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