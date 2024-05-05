1958年，新中国第一部中外合拍电影《风筝》在法国上映，影片中一只孙悟空形象的风筝连结起中法两国儿童间的友谊。

今年是中法建交60周年。这只风筝从这头飞到那头，从过去飞往未来，带去了友谊和希望，也将续写千山万水隔不断的中法友好佳话。

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