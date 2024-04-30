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中国山西—法国产业投资推介会在法国巴黎举办

2024年04月30日13:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎4月30日电 （记者于超凡）4月29日，山西省代表团在法国巴黎举办产业投资推介会。推介会聚焦山西省“十大重点产业链和92个特色专业镇发展”，就特钢材料、新能源、高端装备制造、现代医药、合成生物等行业领域，与法国工商界进行了全方位的磋商交流。

山西省投资促进局副局长刘乙佑在现场做主题推介。他表示，今年是中法建交60周年，山西与法国的经贸合作源远流长、成果丰硕。未来，希望更多的法企认识山西、了解山西，把山西作为重要的投资目的地之一，积极开展合作，实现互利共赢。

法国前国会议员帕特里斯·阿纳托表示，如今看到山西正着力打造“十大重点产业链、92个特色城市”，在新能源、特钢、高端装备制造、现代医药等领域成为创新的沃土，令人振奋，山西的这一发展蓝图，在中法建交60周年之际，更加具有意义，相信山西的创新精神将在法中企业间创造协同效应。

山西省长治市副市长呼亚民介绍说，长治市被称为文化之城、枢纽之城、开放之城、创新之城，长治市是山西省重要的省域副中心城市，经济发展水平在全省名列前茅。长治产业基础雄厚优渥，是发展动能强劲潜力十足的未来之城。长治经济技术开发区地理位置优越、产业体系完备、服务功能完善，是企业家事业发展的沃土。

在中法嘉宾的见证下，鹰投资本与山西际安电气有限公司，法国恒通集团与山西亚鑫能源集团，AA&W战略投资集团与山西省国际商会分别签署合作框架协议、合作备忘录。

山西省投资促进局副局长刘乙佑、山西省投资促进局高级经济师杨文秀、山西省长治市副市长呼亚民、中国贸促会驻法国代表处首席代表李文国等中方代表，法国前国会议员帕特里斯·阿纳托，法国全国工业促进委员会副主席兼国际委员会主席吉勒斯-亨利·加罗，法国乔治五世集团董事长大卫·阿祖莱，丝路商学院教授、原施耐德集团副总裁埃尔韦·阿祖莱等法国工商界人士出席推介会。

(责编：艾雯、杨牧)

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