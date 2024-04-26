2023年6月19日，在法国巴黎近郊的布尔歇机场举行的巴黎航展上，波音737 MAX和波音777X飞机（下）进行表演。新华社记者高静摄

新华社旧金山4月25日电 日本全日空航空公司一架波音客机24日在北海道新千岁机场着陆时油压泵系统出现故障，机体漏油并冒烟，所幸没有造成人员伤亡。此外，美国波音公司近日再现“吹哨人”，两名工程师称，他们因飞机的技术事项与管理层意见不和，遭到打击报复。

与此同时，波音24日发布的财报显示，该公司第一季度交付的民用飞机数量和当季收入较去年同期都有所下降。公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩说，波音眼下工作重点是整顿生产，而非财务表现。

波音的“艰难时刻”

根据波音发布的财报，受737机型交付量下降和737 MAX 9停飞影响，该公司第一季度交付民用飞机83架，同比下降36%；第一季度收入为165.7亿美元，同比下降8%；不过，该公司虽然第一季度亏损3.55亿美元，但亏损额较去年同期的4.25亿美元有所收窄。

波音在财报中说，波音民用飞机集团正在实施一项全面行动计划，以处理好美国联邦航空局审计737机型的生产后提出的反馈意见。

美国联邦航空局2月底在一份声明中，要求波音公司在90天内制定一项全面行动计划，以解决其“系统性质量控制问题”。

这是2019年3月13日在美国芝加哥拍摄的波音公司总部外景。新华社发（乔尔·莱纳摄）

卡尔霍恩说，短期看，“我们正处在艰难时刻”，为使公司拥有更强大、更稳定的未来，波音将花必要的时间加强质量和安全管理体系。

卡尔霍恩3月25日宣布将于2024年年底卸任，并表示离任前将继续带领波音公司完成正在进行的工作。

“吹哨人”接二连三

曝光波音飞机制造环节有问题的“吹哨人”不断出现。

路透社23日援引美国航空航天专业工程雇员协会的消息报道，两名波音员工获得美国联邦航空局授权，行使部分监管和认证职能。2022年，围绕波音777和787系列客机机载电脑系统的技术事项，他们坚持要求遵循联邦航空局新指南。但上级认为这样一来会增加成本并且延误生产，因此不同意。僵持将近6个月后，在联邦航空局支持下，上级不得不同意。

航空航天专业工程雇员协会上周向美国国家劳资关系委员会投诉说，这两名员工后来被波音方面给予负面评定。其中一名员工已经离职。

波音发表声明回应称，对打击报复员工的做法“零容忍”，但暂未发现证据证明上述说法。美国联邦航空局23日说，正在展开调查。

此外，曾在波音工作32年的约翰·巴尼特曝光波音存在质量控制问题，于今年3月被发现疑似死于自杀，而他原定近期就一桩针对波音的诉讼提供证词。

美国《纽约时报》9日报道了波音公司质量工程师萨姆·萨莱普尔对波音质量控制的担忧。萨莱普尔说，波音787型飞机机身组装涉及把不同供应商生产的大块机身部件装配到一起，而波音员工以强力推挤完成组装，造成机身复合材料变形。萨莱普尔称，他多次在波音内部反映情况，不仅没有得到重视，反而遭报复、排挤和人身威胁。

为逐利舍弃安全？

波音内部有上千名工程师获联邦航空局授权开展监督工作。法律要求他们“对安全的承诺高于所有其他优先事项”，不可受到波音管理层对成本和进度要求的干扰。波音公司先前承诺，将安全置于成本和进度之上，保持开放的风气，保护提出安全问题的员工。

业内人士认为，如果工程师确因提出安全问题而遭到波音打击报复，那意味着公司的承诺不可信。

2019年3月11日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴附近，人们聚集在坠机现场。新华社发（迈克尔·特韦尔德摄）

波音737 MAX 8型客机在2018年10月和2019年3月发生重大空难后，波音的安全文化备受关注。一些工程师声称，波音管理层干预737 MAX开发过程，限制安全测试。

美国资深记者、作家彼得·罗比森在《盲飞》一书中指出，波音在1997年收购竞争对手麦道后，迎合资本追求利润的取向取代了此前精益求精的工程师文化。以盈利为中心的导向，使波音对公司管理、研发生产进行压缩和简化。为了跟空客新机型竞争，波音公司没有进行足够测试和验证就匆忙推出737 MAX客机，为日后飞行安全埋下隐患。

今年1月，一架波音737 MAX 9型客机飞行时门塞掉落。美国联邦航空局对波音737 MAX机型的生产进行了为期6周的全面审核，结果发现大量问题。据美联社报道，“掉门”事故发生让两起空难重回大众视线，迫使波音高管少谈财务，更多地把安全挂在嘴边。（记者：吴晓凌、惠晓霜；编辑：陈丹、徐晓蕾、杨舒怡、刁泽）

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