4月19日，第200列上海中欧班列从铁路上海闵行站开出。当日，一列满载110个标准集装箱货物的中欧班列从铁路上海闵行站启程，奔赴满洲里口岸站，标志着上海中欧班列自2021年9月开行以来，累计开行达到200列。

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